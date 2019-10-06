В последнем матче 12-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Спартак» (2:1). После этого «Краснодар» набрал 26 очков и догнал «Ростов», «Локомотив» и «Зенит», которые в этом туре победили в матчах с ЦСКА, «Арсеналом» и «Уралом» соответственно.

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4 команды делят первое место в РПЛ, набрав по 26 очков после 12 туров

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