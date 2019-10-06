РПЛ
Sports.ru4 команды делят первое место в РПЛ, набрав по 26 очков после 12 туров
Маркус Берг
|3′
Сергей Петров
|20′
|33′
Резиуан Мирзов
|45′
Джордан Ларссон
Руслан Камболов
Кайо Панталеао
|46′
Кристоффер Ольссон
|64′
Кристиан Рамирес
|67′
|69′
Джано Ананидзе
Гус Тил
Кайо Панталеао
|70′
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
|70′
Маркус Берг
Даниил Уткин
|81′
|81′
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
Ари
|85′
Кайо Панталеао
|89′
|90′
Илья Кутепов
|90′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
|90′+2′
Георгий Джикия
|90′+2′
Георгий Джикия
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спайич
4
Мартынович
6
Рамирес
14
Ольссон
31
Панталеао
9
Ари
93
Сулейманов
47
Уткин
11
Скопинцев
32
Ребров
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
38
Ещенко
8
Тил
54
Умяров
9
Мирзов
33
Крал
15
Глушенков
19
Понсе
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
В последнем матче 12-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Спартак» (2:1). После этого «Краснодар» набрал 26 очков и догнал «Ростов», «Локомотив» и «Зенит», которые в этом туре победили в матчах с ЦСКА, «Арсеналом» и «Уралом» соответственно.
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«Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» лидируют в РПЛ после 12-го тура
ProstoProSportвчера в 14:11
Победа «Краснодара» над «Спартаком» вывела «Локомотив» на 1-е место в таблице РПЛ
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