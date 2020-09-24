Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Катунь 24
Катунь 24

4 миллиарда рублей вложит Сбербанк в развитие курорта на Алтае

Сбербанк намерен построить гостиницу, оздоровительный центр, горнолыжные трассы, канатные дороги и другие объекты. По словам Хорохордина, курорт «Манжерок» популярен у туристов со всего мира.В источнике
Подробнее о событии
Общественное телевидение России

Сбербанк вложит четыре миллиарда рублей в развитие алтайского курорта «Манжерок»

Общественное телевидение Россиивчера в 10:26
REGNUM

Греф пообещал развивать курорт Манжерок на Алтае

REGNUMвчера в 10:02
Интерфакс - Россия

Сбербанк до 2024г вложит в развитие курорта «Манжерок» на Алтае 4 млрд руб. - власти

Интерфакс - Россиявчера в 04:18
АК&М

Сбербанк модернизирует всесезонный курорт «Манжерок»

АК&Мвчера в 05:34
Интерфакс

Сбербанк инвестирует в «Манжерок» 4 млрд рублей

Интерфаксвчера в 05:38
Pravda.Ru

Сбербанк инвестирует в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

Pravda.Ruвчера в 08:26
Известия

Сбербанк вложит в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

Известиявчера в 02:10

Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса
Коммерсантъ07:44
230

«Ростов» сыграет с «Маккаби» в третьем раунде квалификации ЛЕ

Сегодня состоятся матчи в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы Одним из главных противостояний дня станет встреча между футбольным клубом "Ростов" и израильским "Маккаби Хайфа" "Сельмаши" являются фаворитам данного противостояния.
Честный рейтинг букмекеров07:35

Киевский суд не признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Апелляционная жалоба Института национальной памяти Украины в связи с признанием символики дивизии СС «Галичина» нацистской удовлетворена Киевским апелляционным административным судом 23 сентября, заявил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.
ИА Красная Весна22:36
5

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
180

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
1,1K

Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
17

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
377

Болезнь Паркинсона может быть двумя заболеваниями в одном

В новом исследовании с использованием изображений мозга исследователи обнаружили, что у некоторых людей, у которых наблюдается болезнь Паркинсона нарушения в работе нервной системы начинаются в кишечной нервной системе, а затем распространяется в мозг.
ГЛАС.RU22:31