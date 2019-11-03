Сегодня в Москве пройдет матч 15-го тура чемпионата России. В 19:00 на стадионе ФК «Спартак» «Открытие Арена» встретятся команды тульского «Арсенала» и «Спартака».

4 ноября тульский «Арсенал» и «Спартак» встретятся в Москве

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