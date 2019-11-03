Футбол

Тульские ИзвестияТульские Известия4 ноября тульский «Арсенал» и «Спартак» встретятся в Москве

Спартак — Арсенал (Тула)
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Сегодня в Москве пройдет матч 15-го тура чемпионата России. В 19:00 на стадионе ФК «Спартак» «Открытие Арена» встретятся команды тульского «Арсенала» и «Спартака».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» Тедеско против «Арсенала», а также игры ЦСКА и «Зенита» в Единой лиге. Топ-трансляции 4 ноября

Матч ТВвчера в 12:55

Шюррле тренируется по индивидуальной программе перед игрой с «Арсеналом»

Sports.ruвчера в 09:03

Шюррле и Баду занимаются по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»

Чемпионатвчера в 09:12

Баду и Шюррле тренировались по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»

Sport24.ruвчера в 08:40

«Спартак» проводит тренировку в Тушино, Шюррле работает по индивидуальной программе

Sportbox.RUвчера в 08:40

Шюррле индивидуально тренировался накануне матча с «Арсеналом»

Bookmaker-ratings.ruвчера в 09:57

Шюррле работает по индивидуальной программе перед игрой с «Арсеналом»

РИА Новостивчера в 08:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Экономика

Выручка «Вымпелкома» падает второй квартал подряд

4 ноября «Вымпелком» отчитался за III квартал 2019 года: выручка компании продолжает падать и составила 74,7 млрд руб, что на 2,7% меньше итога аналогичного квартала в прошлом году.
Ведомости 01:38
Общество

Медведев сравнил цены на интернет в России и США

Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Происшествия

Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье

27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
РБК 04:03
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.
ТАСС 01:33
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Политика

Песков сообщил о готовности Путина к нормандскому саммиту

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения нормандского саммита, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.
RT на русском вчера в 14:13
Футбол

Жардим: «Арбитры были настроены отдать победу „Сент-Этьену“»

Арбитры были явно настроены отдать победу «Сент-Этьену». По ТВ все могли увидеть это нарушение.
Евро-футбол.ру 02:19
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномально теплой погоды

Аномально теплая погода в ноябре может негативно повлиять на здоровье людей.
URA.Ru вчера в 07:16
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Вести.Ru вчера в 04:33
Общество

Россияне отмечают День народного единства

В России отмечают День народного единства. По всей стране пройдут акции, фестивали и концерты.
Вести.Ru вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Общество

Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством

Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Политика

Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Общество

Найдены способы похудеть без физических упражнений

Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Единоборства

Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула

Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Общество

В вагоне поезда «Укрзализныци» проросли грибы

В вагоне поезда украинской транспортной компании "Укрзализныця" пассажиры обнаружили грибы, растущие из внутренней обшивки вагона.
ИА Новороссия 04:02
Автоспорт

Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Политика

Washington Post: Трамп ненавидит Украину

Президент США Дональд Трамп испытывал «неукротимую ненависть» к Украине с первых же дней на нынешней должности.
Евразия Daily вчера в 00:31
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Политика

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти сирийского народа

Претендент на номинацию в президенты от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, которые по праву «принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования».
RT на русском 03:11
Шоу-бизнес

Александр Семчев госпитализирован в тяжелом состоянии

Bimru.ru 01:40
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.
ТАСС 02:40
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Происшествия

В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

ТАСС вчера в 16:17
Футбол

Руководитель VAR прокомментировал нарушение Азмуна на Облякове

Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин высказался о моменте с фолом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове.
Vprognoze.ru 02:29
Политика

Советника Джонсона заподозрили в связях с Россией

Поводом для проверки послужила информация о том, что советник Джонсона работал в России в 90-х годах.
Lenta.ru 03:28
Армия и оружие

В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском вчера в 22:58
Космос

Россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление в ноябре

ФАН 02 ноября в 06:31
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске

В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное