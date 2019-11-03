Футбол
Тульские Известия4 ноября тульский «Арсенал» и «Спартак» встретятся в Москве
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Сегодня в Москве пройдет матч 15-го тура чемпионата России. В 19:00 на стадионе ФК «Спартак» «Открытие Арена» встретятся команды тульского «Арсенала» и «Спартака».
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Шюррле и Баду занимаются по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»
Чемпионатвчера в 09:12
Баду и Шюррле тренировались по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»
Sport24.ruвчера в 08:40
«Спартак» проводит тренировку в Тушино, Шюррле работает по индивидуальной программе
Sportbox.RUвчера в 08:40
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