Футбол

SM NewsSM News4 встречи РПЛ пройдут в воскресенье в рамках 12-го тура

ЦСКА — Ростов
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
1 фото
Центральный матч тура пройдет в Краснодаре 12-й тур Российской Премьер-Лиги завершится 6 октября сразу четырьмя матчами. Стартовый свисток первой игры прозвучит в Екатеринбурге в 11:30 (мск), где Урал примет чемпиона России Зенит.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Футбольный клуб «Зенит» вернул лидерство в чемпионате России

Эхо Москвы07:30

4 встречи РПЛ пройдут в воскресенье в рамках 12-го тура

SM News00:44

Чемпионат России. ЦСКА принимает «Ростов», «Краснодар» сыграет со «Спартаком», «Локомотив» победил «Арсенал»

Sports.ruвчера в 02:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio.
РИА Новости 08:35
Армия и оружие

В ДНР заявили о возгорании дома в результате обстрела ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в селе Коминтерново в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелся дом.
RT на русском вчера в 14:07
Наука

«Рождение» вирусов впервые записали на видео

Naked Science вчера в 14:28
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Lenta.ru 06:22
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

REGNUM 08:56
Общество

Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе

Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Общество

Названа главная польза винограда

Lenta.ru 01:13
Футбол

«Локомотив» — «Арсенал»: арбитр ошибочно отменил гол Ломовицкого

В матче 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» главный арбитр встречи Сергей Лапочкин ошибочно отменил гол полузащитника гостей Александра Ломовицкого.
Спорт-Экспресс 08:40
Происшествия

Американскую студентку изнасиловали в Петербурге

Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Кино

Миккельсен и Кодзима: Comic Con Russia открыл свои двери в Москве

Фильмы "Поиск" и "Профайл" были первыми ласточками, российский режиссер снял целый сериал "Глубокая ночь" о ходячих мертвецах и несколько серий презентовал на Comic Con.
РЕН ТВ 04 октября в 03:00
Политика

В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»

На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Политика

МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой

Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Политика

Джонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II

Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II.
Известия 05:13
Футбол

Соболев вызван в сборную России

Главный тренер сборной России в экстренном порядке вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ нынешнего сезона Александра Соболева, забившего 10 мячей.
Российская газета 09:34
Происшествия

В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи

Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:15
Здоровье

Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц

Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва вчера в 11:42
Происшествия

В Башкирии дети сняли на видео драку школьниц на уроке

20 тысяч просмотров набрало видео драки школьниц на уроке, размещенное в социальной сети.
Российская газета 03:57
Транспорт

Александр Беглов рассказал о развитии метро Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поделился с петербуржцами планами развития транспортной инфраструктуры города.
Телеканал Санкт-Петербург 08:18
Политика

Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам

Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
vtomske.ru вчера в 08:30
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика

Кремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Ведомости 07:29
Политика

Поляки заставили жителя Львова съесть флаг украинских националистов

Народные новости вчера в 12:33
Экономика

Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru вчера в 11:08
Музыка

Директор ДДТ объяснил прерванное выступление группы в Петербурге

Мойка78 09:41
Армия и оружие

Россия поставила ЦАР автоматы Калашникова и винтовки Мосина

Вести.Ru 08:40
Космос

Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с МКС на Землю

Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с Международной космической станции на Землю.
Вечерняя Москва 03 октября в 08:23
Волейбол

Сборная России победила Египет на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу одержала победу в матче с Египтом на Кубке мира в Японии.
Чемпионат 00:42
Здоровье

Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

В Саратовской области уволен главный врач Дергачевской центральной районной больницы Шамиль Хусаинов после скандала с перевозкой пациентов в машине вместе с овощами.
Российская газета вчера в 01:55
Культура

Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

РИА Новости 07:49
Общество

В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное