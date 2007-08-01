Футбол
SM News4 встречи РПЛ пройдут в воскресенье в рамках 12-го тура
|11′
Хорен Байрамян
|12′
Данил Глебов
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
27
Гогуа
2
Фернандес
8
Влашич
7
Ахметов
98
Обляков
20
Кучаев
9
Чалов
17
Сигурдссон
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
11
Ионов
15
Глебов
17
Норманн
8
Попов
19
Байрамян
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Центральный матч тура пройдет в Краснодаре 12-й тур Российской Премьер-Лиги завершится 6 октября сразу четырьмя матчами. Стартовый свисток первой игры прозвучит в Екатеринбурге в 11:30 (мск), где Урал примет чемпиона России Зенит.
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