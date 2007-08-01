Центральный матч тура пройдет в Краснодаре 12-й тур Российской Премьер-Лиги завершится 6 октября сразу четырьмя матчами. Стартовый свисток первой игры прозвучит в Екатеринбурге в 11:30 (мск), где Урал примет чемпиона России Зенит.

4 встречи РПЛ пройдут в воскресенье в рамках 12-го тура

Политика Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio.

Армия и оружие В ДНР заявили о возгорании дома в результате обстрела ВСУ В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в селе Коминтерново в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелся дом.

Общество Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.

Футбол «Локомотив» — «Арсенал»: арбитр ошибочно отменил гол Ломовицкого В матче 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» главный арбитр встречи Сергей Лапочкин ошибочно отменил гол полузащитника гостей Александра Ломовицкого.

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

Кино Миккельсен и Кодзима: Comic Con Russia открыл свои двери в Москве Фильмы "Поиск" и "Профайл" были первыми ласточками, российский режиссер снял целый сериал "Глубокая ночь" о ходячих мертвецах и несколько серий презентовал на Comic Con.

Политика В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера» На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».

Политика МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

Политика Джонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II.

Футбол Соболев вызван в сборную России Главный тренер сборной России в экстренном порядке вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ нынешнего сезона Александра Соболева, забившего 10 мячей.

Происшествия В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.

Здоровье Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.

Происшествия В Башкирии дети сняли на видео драку школьниц на уроке 20 тысяч просмотров набрало видео драки школьниц на уроке, размещенное в социальной сети.

Транспорт Александр Беглов рассказал о развитии метро Петербурга Губернатор Северной столицы Александр Беглов поделился с петербуржцами планами развития транспортной инфраструктуры города.

Политика Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Экономика Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.

Волейбол Сборная России победила Египет на Кубке мира по волейболу Мужская сборная России по волейболу одержала победу в матче с Египтом на Кубке мира в Японии.

Здоровье Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами В Саратовской области уволен главный врач Дергачевской центральной районной больницы Шамиль Хусаинов после скандала с перевозкой пациентов в машине вместе с овощами.