«Урал» располагается на девятом месте с 14 набранными очками после одиннадцати матчей. Возглавляет чемпионат московский ЦСКА с 25 очками. В предыдущем туре «Зенит» уступил «Локомотиву», «Урал» разгромно проиграл ЦСКА.

«Зенит» сыграет с «Уралом» в 12-м туре чемпионата России

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