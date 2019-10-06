РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Зенит» сыграет с «Уралом» в 12-м туре чемпионата России

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
«Урал» располагается на девятом месте с 14 набранными очками после одиннадцати матчей. Возглавляет чемпионат московский ЦСКА с 25 очками. В предыдущем туре «Зенит» уступил «Локомотиву», «Урал» разгромно проиграл ЦСКА.
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