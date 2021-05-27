500 тысяч российских семей переехали в лучшее жилье
Российской стройотрасли в 2021 году нужно выйти на ввод жилья в 85 миллионов квадратных метров, заявил на коллегии Минстроя вице-премьер России Марат Хуснуллин.
ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Объем жилья, построенного в России по итогам 2021 года, должен составить не менее 85 млн кв.м, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, в целом в стране выданы разрешения на строительство 200 миллионов квадратных метров.
Без учета жилых домов на участках для ведения садоводства было построено 75,5 млн кв.м жилья, что на 5,9% меньше, чем в 2019 году.