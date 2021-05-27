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Экономика

500 тысяч российских семей переехали в лучшее жилье

Российской стройотрасли в 2021 году нужно выйти на ввод жилья в 85 миллионов квадратных метров, заявил на коллегии Минстроя вице-премьер России Марат Хуснуллин.
РИА Новости
ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Объем жилья, построенного в России по итогам 2021 года, должен составить не менее 85 млн кв.м, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Интерфакс
По словам Хуснуллина, в целом в стране выданы разрешения на строительство 200 миллионов квадратных метров.
РИА Новости
Без учета жилых домов на участках для ведения садоводства было построено 75,5 млн кв.м жилья, что на 5,9% меньше, чем в 2019 году.
Интерфакс
ФедералПресс
БН.ру
РИА Новости
Российская газета

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Расширение метра

Российская газета16:04

Хуснуллин: в 2021 году нужно выйти на ввод жилья в 85 млн «квадратов»

РИА Новости02:24

Объем ввода жилья в России в этом году должен вырасти до 85 млн кв. м

БН.ру05:00

Не менее 85 млн «квадратов» жилья планируется построить в этом году в России

Интерфакс02:58

500 тысяч российских семей переехали в лучшее жилье

ФедералПресс02:30

Порядка 1,29 млн кв м жилья планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году

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