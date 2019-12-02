Экономика

ОрелградОрелградМедведев не дал Орловщине денег из-за неэффективности власти

Правительство страны поощрило регионы с эффективными губернаторами. Об этом сообщает «Российская газета». По данным издания, кабинет министров распределил 45 миллиардов рублей между 50 регионами страны, чье руководство доказало свою эффективность в 2019 году.
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Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей

Евразия Daily02 декабря в 08:34

Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами

Коммерсантъ02 декабря в 09:48

Медведев придумал, какой «пряник» получат губернаторы за хорошую работу

URA.Ru02 декабря в 13:34

Правительство поощрило регионы с эффективными губернаторами

Российская газетавчера в 02:00

Кабмин утвердил правила поощрения эффективных губернаторов

Парламентская газета02 декабря в 09:25

В РФ утвердили правила поощрения эффективных губернаторов

УтроNews02 декабря в 09:03

Правительство назвало условия распределения грантов эффективным регионам

Экономика сегодня02 декабря в 08:59
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
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РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

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PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннесса

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Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
Российская газета вчера в 23:44
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском вчера в 03:09
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости вчера в 08:14
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«Уфа» попробует перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
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Гаджеты

Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором

Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
3DNews 01:55
Шоу-бизнес

Фотографии обнаженной Риты Дакоты появились в интернете

Сама певица еще не опубликовала эти фотографии в своем аккаунте, однако прокомментировала съемку.
iReactor вчера в 07:55
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия

В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка

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Общество

Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального

Алтапресс вчера в 01:46
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости вчера в 04:28
Армия и оружие

США направят против России «Золотую Орду»

Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Lenta.ru 01:13
Общество

Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
Коммерсантъ вчера в 16:49
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Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии

"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
ТАСС 02:01
Спорт

Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
МонаВиста вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
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Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
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Пожар на российском траулере в Норвегии ликвидирован

ТАСС 02:09
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WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
РБК вчера в 17:04
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Алсу вышла в свет вместе с сильно похудевшим мужем

На фото Алсу запечатлена вместе с мужем, и их поклонники сразу же отметили, как сильно Абрамов похудел.
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Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Lenta.ru вчера в 07:22
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Опасность «Турецкого потока» для Киева объяснили на Украине

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, какую угрозу для Киева несёт запуск газопровода «Турецкий поток».
News.ru вчера в 20:14
Происшествия

Житель Иркутской области погиб от нападения медведя

Известия вчера в 07:18
Происшествия

Расследование уголовного дела сестер Хачатурян завершено

Расследование уголовного дела сестер Хачатурян завершено, сообщает следственный комитет.
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Гаджеты

Toshiba представила жесткие диски серии P300 емкостью 4 ТБ и 6 ТБ

Toshiba Electronics Europe GmbH объявила о пополнении серии P300 для настольных ПК 3,5-дюймовыми жесткими дисками емкостью 4 ТБ и 6 ТБ.
CNews вчера в 04:23
Как работают Яндекс.Новости?
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