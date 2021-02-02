Почти 30% ответили, что прошедший год никак не сказался на их трудоспособности и мотивации, а 22 % заявили, что год эпидемии и ограничений дал им стимул работать усерднее. Многие компании в связи с пандемийными ограничениями переводили сотрудников на удаленный режим работы.

РБК 20:00