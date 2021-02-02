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Газета.Ru
Газета.Ru

Почти половина россиян сообщили о падении мотивации на работе

События 2020 года плохо повлияли на мотивацию 49,4% сотрудников российских компаний, пишет РБК со ссылкой на опрос компании "Мегаплан".В источнике
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РБК

Почти половина работников в России заявили о падении мотивации

Почти 30% ответили, что прошедший год никак не сказался на их трудоспособности и мотивации, а 22 % заявили, что год эпидемии и ограничений дал им стимул работать усерднее. Многие компании в связи с пандемийными ограничениями переводили сотрудников на удаленный режим работы.
РБК20:00
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Комсомольская правда

Опрос: около половины россиян заявили о снижении мотивации к работе

Комсомольская правда23:50
Газета.Ru

Почти половина россиян сообщили о падении мотивации на работе

Газета.Ru22:47
РИА Новости

Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян

РИА Новости22:36
News.ru

Половина российских работников заявили об отсутствии мотивации к труду

News.ru22:19
РЕН ТВ

Почти половина россиян признались в снижении мотивации на удаленке

РЕН ТВ21:54
Lenta.ru

Почти половина россиян заявила о падении мотивации на работе

Lenta.ru20:51
РБК

Почти половина работников в России заявили о падении мотивации

РБК20:00

Сбежавшая за границу экс-глава омского минздрава позвонила следователям

Объявленная в розыск экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова позвонила из-за рубежа следователям, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления следственного комитета по региону Лариса Болдинову.
РБК01:41

Генпрокуратура поддержала требование заменить Навальному условный срок на реальный

Генеральная прокуратура согласна с требованием Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене условного срока на реальный основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомостивчера в 01:35