Почти половина россиян сообщили о падении мотивации на работе
События 2020 года плохо повлияли на мотивацию 49,4% сотрудников российских компаний, пишет РБК со ссылкой на опрос компании "Мегаплан".В источнике
С чего всё началось
Почти половина работников в России заявили о падении мотивации
Почти 30% ответили, что прошедший год никак не сказался на их трудоспособности и мотивации, а 22 % заявили, что год эпидемии и ограничений дал им стимул работать усерднее. Многие компании в связи с пандемийными ограничениями переводили сотрудников на удаленный режим работы.
РБК20:00
Подробнее о событии