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Газета.Ru
Газета.Ru

Почти половина россиян сообщили о падении мотивации на работе

События 2020 года плохо повлияли на мотивацию 49,4% сотрудников российских компаний, пишет РБК со ссылкой на опрос компании "Мегаплан".В источнике
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РБК

Почти половина работников в России заявили о падении мотивации

Почти 30% ответили, что прошедший год никак не сказался на их трудоспособности и мотивации, а 22 % заявили, что год эпидемии и ограничений дал им стимул работать усерднее. Многие компании в связи с пандемийными ограничениями переводили сотрудников на удаленный режим работы.
РБК20:00
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Комсомольская правда

Опрос: около половины россиян заявили о снижении мотивации к работе

Комсомольская правда23:50
РБК

Почти половина работников в России заявили о падении мотивации

РБК20:00
РИА Новости

Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян

РИА Новости22:36
News.ru

Половина российских работников заявили об отсутствии мотивации к труду

News.ru22:19
РЕН ТВ

Почти половина россиян признались в снижении мотивации на удаленке

РЕН ТВ21:54
Lenta.ru

Почти половина россиян заявила о падении мотивации на работе

Lenta.ru20:51
Газета.Ru

Почти половина россиян сообщили о падении мотивации на работе

Газета.Ru22:47

Социальные пособия в России выросли на 4,9% с 1 февраля

С понедельника, 1 февраля, социальные пособия в РФ выросли на 4,9%. На это указывают данные Росстата, полученные исходя из индекса потребительских цен за 2020 год - инфляция за прошлые 12 месяцев также составила почти 5%.
Деловое.ТВвчера в 02:12

У Мосгорсуда, где проходит суд по Навальному, начались задержания

Правоохранительные органы задержали несколько человек у метро Преображенская площадь и по пути к Мосгорсуду, где сегодня, 2 февраля, состоятся слушания по делу Алексея Навального, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о замене условного срока на реальный.
Комсомольская правда03:51

В Австрии за отсутствие маски и несоблюдение дистанции увеличили штраф с 25 до 90 евро

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер утром во вторник, 2 февраля, заявил, что штраф за отсутствие маски и несоблюдение дистанции в общественных местах на территории страны увеличен с 25 до 90 евро.
Аргументы недели04:45