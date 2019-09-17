Общество

РБКРБКВ РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
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В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

РБК20:40

Само правосудие превращается в насмешку и «массовый беспорядок». Открытое письмо священников Русской Православной Церкви

Новая газета14:10

Школьные учителя и священники выступили с требованием освободить фигурантов так называемого «московского дела»

Эхо Москвы19:20

Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о «массовых беспорядках»

Московский Комсомолец14:11

Священники призвали пересмотреть дела о несогласованных акциях в Москве

РИА Новости17:41

«Молимся, чтобы Господь дал мудрость властителям». Священники выступили в защиту фигурантов «московского дела»

Дождь16:39

Священники РПЦ выступили в поддержку фигурантов уголовных дел, связанных с акциями протеста в Москве

Коммерсантъ16:58
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Политика

США активируют против Венесуэлы «пакт Рио»

США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
REGNUM 19:23
Армия и оружие

Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ

Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
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Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Политика

Болгария считает невозможным строить АЭС «Белене» без Росатома

В 2006 году компания Росатома уже выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", на площадку было доставлено оборудование, однако через три года проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.
ТАСС 11:00
Кино

Кинолента «Текст» с Александром Петровым может претендовать на «Оскар»

Фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко с актером Александром Петровым в главной роли потенциально может быть выдвинут на кинопремию «Оскар».
iReactor вчера в 08:50
Экономика

Омские аграрии страхуют урожай, но с топливом сложно

В 2019 году омские аграрии активно страхуют свои посевы.
БК55 05:36
Космос

SpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки

Потенциальные места высадки корабля SpaceX на поверхность Марса /©NASA/USGS/ESA Для этого ученые лаборатории заранее подавали заявки на получение детальных изображений отдельных регионов Марса, которые показались им наиболее интересными.
Naked Science 08 сентября в 20:01
Наука

ОАО «РЖД» ждет молодые кадры и инновации

17 сентября на пресс-конференции в Президентском зале пресс-центра МИА «Россия сегодня» заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Алексеевич Кобзев рассказал о возможностях и позитивных моментах сотрудничества с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Образовательным фондом «Талант и успех».
Научная Россия 09:29
Гаджеты

WhatsApp уличили в сохранении фотографий на чужих устройствах

Американское издание TheHackerNews рассказало, что популярный мессенджер WhatsApp позволял сохранять различные медиафайлы, отправленные пользователями, на устройствах общавшихся с ними людей, даже после того, как файлы были удалены из переписки.
Ferra 09:45
Шоу-бизнес

Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети

Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
Авто

Обновленный внедорожник Lada 4x4 получит измененную внешность

LADA 4x4 обзаведется обновленными бамперами со штатными местами креплений противотуманных фар.
Тарантас Ньюс 15 сентября в 09:53
Армия и оружие

Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды

Взгляд.ру вчера в 15:16
Происшествия

В Саратове после изнасилования госпитализирована врач поликлиники

В Саратове госпитализирована врач поликлиники Кировского района города, которая подверглась нападению преступника.
Российская газета 06:17
Кино

Владимир Меньшов отмечает 80-летие

17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 07:39
Армия и оружие

Воздушно-космические силы самообороны сформируют в Японии

Воздушно-космические силы самообороны могут появиться в Японии.
Народные новости 20:20
Авто

Tesla Model S опережает Porsche Taycan в Нюрбургринге

Tesla неофициально опережает время круга Porsche Taycan, установленное на знаменитом Нюрбургринге в Германии.
SpeedMe 13:31
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Футбол

19-летний форвард «РБ Зальцбург» установил рекорд Лиги чемпионов

Metaratings 16:08
Футбол

Лион — Зенит 1:1

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом".
Вести.Ru 13:45
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400

Владимир Путин в связи с недавними атаками на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить у России зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400.
ANNA-News вчера в 16:42
Происшествия

В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал

Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Футбол

Чорлука: «„Локомотив“ слабее соперников по ЛЧ, но мы покажем, что можем играть со всеми»

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».
Sport24.ru 12:46
Происшествия

Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей

Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.
Газета.Ru 12:36
Культура

Фестиваль «Территория. Камчатка» сорван

Организаторы были вынуждены отменить фестиваль, поскольку восполнить выпадающие расходы за оставшиеся дни нереально.
Страницы Воронежской культуры 15:05
Культура

Звезды «Зачарованных» сыграют сестер в «Анатомии страсти»

Актрисам предстоит сыграть сестер в 16-м сезоне сериала "Анатомия страсти" на телеканале АВС.
Культуромания 16:14
Армия и оружие

Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Футбол

Стало известно, сколько будет получать Кокорин в «Зените»

Взгляд.ру 10:33
Авто

АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
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