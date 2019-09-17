Общество
РБКВ РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
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Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о «массовых беспорядках»
Московский Комсомолец14:11
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 20:47, Вашингтон
Политика
США активируют против Венесуэлы «пакт Рио»
США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
REGNUM 19:23
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
РИА Новости 19:20
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Политика
Болгария считает невозможным строить АЭС «Белене» без Росатома
В 2006 году компания Росатома уже выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", на площадку было доставлено оборудование, однако через три года проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.
ТАСС 11:00
Кино
Кинолента «Текст» с Александром Петровым может претендовать на «Оскар»
Фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко с актером Александром Петровым в главной роли потенциально может быть выдвинут на кинопремию «Оскар».
iReactor вчера в 08:50
Экономика
Омские аграрии страхуют урожай, но с топливом сложно
В 2019 году омские аграрии активно страхуют свои посевы.
БК55 05:36
Космос
SpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки
Потенциальные места высадки корабля SpaceX на поверхность Марса /©NASA/USGS/ESA Для этого ученые лаборатории заранее подавали заявки на получение детальных изображений отдельных регионов Марса, которые показались им наиболее интересными.
Naked Science 08 сентября в 20:01
Наука
ОАО «РЖД» ждет молодые кадры и инновации
17 сентября на пресс-конференции в Президентском зале пресс-центра МИА «Россия сегодня» заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Алексеевич Кобзев рассказал о возможностях и позитивных моментах сотрудничества с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Образовательным фондом «Талант и успех».
Научная Россия 09:29
Гаджеты
WhatsApp уличили в сохранении фотографий на чужих устройствах
Американское издание TheHackerNews рассказало, что популярный мессенджер WhatsApp позволял сохранять различные медиафайлы, отправленные пользователями, на устройствах общавшихся с ними людей, даже после того, как файлы были удалены из переписки.
Ferra 09:45
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 получит измененную внешность
LADA 4x4 обзаведется обновленными бамперами со штатными местами креплений противотуманных фар.
Тарантас Ньюс 15 сентября в 09:53
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
Происшествия
В Саратове после изнасилования госпитализирована врач поликлиники
В Саратове госпитализирована врач поликлиники Кировского района города, которая подверглась нападению преступника.
Российская газета 06:17
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 07:39
Армия и оружие
Воздушно-космические силы самообороны сформируют в Японии
Воздушно-космические силы самообороны могут появиться в Японии.
Народные новости 20:20
Авто
Tesla Model S опережает Porsche Taycan в Нюрбургринге
Tesla неофициально опережает время круга Porsche Taycan, установленное на знаменитом Нюрбургринге в Германии.
SpeedMe 13:31
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Футбол
Лион — Зенит 1:1
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом".
Вести.Ru 13:45
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400
Владимир Путин в связи с недавними атаками на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить у России зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400.
ANNA-News вчера в 16:42
Происшествия
В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал
Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Футбол
Чорлука: «„Локомотив“ слабее соперников по ЛЧ, но мы покажем, что можем играть со всеми»
Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».
Sport24.ru 12:46
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей
Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.
Газета.Ru 12:36
Культура
Фестиваль «Территория. Камчатка» сорван
Организаторы были вынуждены отменить фестиваль, поскольку восполнить выпадающие расходы за оставшиеся дни нереально.
Страницы Воронежской культуры 15:05
Культура
Звезды «Зачарованных» сыграют сестер в «Анатомии страсти»
Актрисам предстоит сыграть сестер в 16-м сезоне сериала "Анатомия страсти" на телеканале АВС.
Культуромания 16:14
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00