Армия и оружие

Газета.RuГазета.Ru50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана

Пятьдесят военнослужащих США пострадали при ракетном обстреле американских военных баз Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона генерал-полковника Томаса Кэмпбелла.
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