Армия и оружие
Газета.Ru50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана
Пятьдесят военнослужащих США пострадали при ракетном обстреле американских военных баз Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона генерал-полковника Томаса Кэмпбелла.
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Пентагон уточнил число пострадавших военных США при обстрелах баз в Ираке
Российская газетавчера в 20:31
Вашингтон уличили в фальсификации данных о числе пострадавших при обстреле баз в Ираке
Деловое.ТВ27 января в 05:58
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