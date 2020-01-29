Число получивших контузию при иранском обстреле в Ираке военнослужащих США возросло до 50, сообщил представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.

Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек

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