Армия и оружие
РИА НовостиЧисло пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек
Число получивших контузию при иранском обстреле в Ираке военнослужащих США возросло до 50, сообщил представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.
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Пентагон уточнил число пострадавших военных США при обстрелах баз в Ираке
Российская газетавчера в 20:31
Вашингтон уличили в фальсификации данных о числе пострадавших при обстреле баз в Ираке
Деловое.ТВ27 января в 05:58
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Водитель междугороднего автобуса на Украине лишится работы за отказ выключить сериал для пассажиров на русском языке.
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В Кемерове госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов
Двух пассажиров - взрослого и ребенка - с синдромами острого респираторного заболевания, прибывших накануне в Кемерово из Китая, отправили из аэропорта в областную инфекционную больницу.
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
Музыка
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Исполнитель из России выступит в первом полуфинале музыкального конкурса "Евровидение-2020".
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В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Армия и оружие
Аналитик прогнозирует более «смертоносные» нападения на армию США
Нападения на американские войска в Ираке и Сирии могут стать более "регулярными, изощренными и смертоносными".
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В ДТП в Ростовской области погибли два человека
Два человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения автобуса, микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля под Ростовом-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
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По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
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Здоровье
РБК: новый штамм коронавируса может попасть в Россию в феврале
Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии назвал февраль месяцем предположительного появления коронавируса в России.
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Медицинские специалисты установили и назвали определенные факторы и четыре вещества, которые не только вредят здоровью печени, но и способны её разрушать.
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Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.