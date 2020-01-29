Армия и оружие
Газета.Ru50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана
Пятьдесят военнослужащих США пострадали при ракетном обстреле американских военных баз Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона генерал-полковника Томаса Кэмпбелла.
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Пентагон уточнил число пострадавших военных США при обстрелах баз в Ираке
Российская газетавчера в 20:31
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