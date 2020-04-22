За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах. 43,4% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. За это время умерли 57 человек, а 547 полностью выздоровели.

В России выявлено 5236 новых случаев коронавируса за сутки

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