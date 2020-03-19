Коронавирус

Live24Live2452 новых случая заражения коронавирусом выявили в России

В течение последних суток были выявлены новые случаи заражения коронавирусом в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России. На территории Москвы было выявлено больше всего зараженных – 12 человек.
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