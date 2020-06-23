Коронавирус
Телепорт53 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в регионе выявлено 1283 случая новой коронавирусной инфекции.
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По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
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Власти Пермского края разрешили возобновить работу организациям, занимающимся производством и реализацией товаров, а также предоставляющим услуги для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
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Пьянич уже договорился с «Барселоной», тогда как Артур до недавнего момента не хотел покидать Каталонию, но в последние дни смягчил свою позицию.
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