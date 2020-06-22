Общество

ТелепортТелепорт53 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в регионе выявлено 1283 случая новой коронавирусной инфекции.
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Восьмая смерть от коронавируса официально зарегистрирована в Амурской области

АСН2420:48

Восьмой летальный исход от коронавируса подтвержден в Амурской области

Вести - Амурская область20:26

В Тынде +14: в Амурской области зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса

Амурская правда04:51

Восьмая смерть от коронавируса зарегистрирована в Амурской области

Телепорт20:26

В Амурской области выросло количество смертей от COVID-19

Амур.инфо20:18

Коронавирус в Приамурье 23 июня: В Амурской области подтвердилась восьмая смерть от COVID-19

КП - Благовещенск21:22

59 новых случаев COVID-19 выявили в Приамурье

ИА Порт Амур04:49
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Политика

Путин рассказал о новом президентском сроке

Президент России Владимир Путин не исключил, что вновь будет баллотироваться на пост президента, если поправки в Конституцию будут приняты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 19:00
20K
Музыка

Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Inc-news.ru 12:36
274
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
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Экономика

Южно-Сахалинск в 2019 году потратил 32 миллиарда и сам заработал 13,4

Остальные 18 миллиардов областному центру спустили из областной казны — "вес" региональных поступлений в общем объеме казны за прошлый год достиг 57% и даже вырос по сравнению с 2018-м, когда от области муниципалитет зависел на 52%.
Сахалин.Инфо 04:07
Политика

Трамп обвинил Обаму в госизмене

Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Газета.Ru 22:16
1
Политика

В Дании отреагировали на статью Путина: 9 тысяч слов лжи

Статья президента России Владимира Путина, вышедшая в американском журнале The National Interest, является лживой.
МонаВиста 09:28
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Происшествия

Ещё 6 пациентов с коронавирусом скончались в Иркутской области

Tkgorod.ru 20 июня в 00:03
Политика

Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем.
Lenta.ru 21:58
40
Общество

Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз.
RT на русском 20:34
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
2,2K
Финансы

Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года

Министерство труда и социальной защиты РФ определило возможный уровень индексации социальных и страховых пенсий, а также других социальных выплат до 2023 года.
News.ru 20:37
1
Происшествия

Врачи: Три жительницы Приморья «сгорели» от коронавируса

В ближайшие сутки от коронавируса с кончились три жительницы Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Владивосток-Новости вчера в 22:02
15
Общество

ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня

Специалисты отмечают, что сделать необходимые действия можно либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо на Госуслугах.
Evo-rus.com 13:47
10
Футбол

«Аталанта» объявила о выкупе Пашалича у «Челси»

Sports.ru 14:23
1
Общество

В Свердловской области продлили меры по коронавирусу

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня.
Газета.Ru 14:11
93
Политика

Россия может войти в группу расследования по делу о крушении МН17

Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате отметила, что нет никаких препятствий в том, чтобы Российская Федерация вошла в состав Совместной следственной группы (ССГ), которая расследует дело о крушении малайзийского боинга, упавшего под Донецком.
Народные новости 08:12
23
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
972
Общество

Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня

В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ со ссылкой на Минтруда РФ сообщили, что за 24 июня работникам должны заплатить столько же, как если бы они отработали этот день полностью.
UfacityNews.ru 21:12
1
Гаджеты

Apple представила новую операционную систему iOS 14

Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
Коммерсантъ 14:24
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Технологии

Над Атлантическим океаном заметили гигантское пыльное облако

Discover24 07:15
12
Футбол

Голкипер «Ростова» Денис Попов рассказал об изменениях в жизни после матча с «Сочи»

17-летний вратарь молодежной команды «Ростова» Денис Попов, принявший участие в матче Российской Премьер-Лиги против «Сочи», рассказал об изменениях в жизни за последние дни.
BetOn 16:46
Политика

Путин прибыл в главный храм Вооруженных сил РФ

iReactor 02:50
1,8K
Космос

Астрономы обнаружили подтверждения существования океана на Плутоне

Ученые обнаружили признаки расширения на поверхности Плутона. Это может быть подтверждением «горячего» сценария.
Профиль 19:21
1
Общество

В Кемеровской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев с 25 июня разрешил использование уличных детских игровых площадок, работу заведений общепита при соблюдении мер безопасности, а также спортобъектов и фитнес-залов, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 11:11
11
Политика

Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости 05:13
11
Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
19
Экономика

Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
273
Политика

Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию

Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
RT на русском 21:15
24
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
274
Политика

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
REGNUM 17:11
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