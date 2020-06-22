Общество
Телепорт53 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в регионе выявлено 1283 случая новой коронавирусной инфекции.
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Политика
Путин рассказал о новом президентском сроке
Президент России Владимир Путин не исключил, что вновь будет баллотироваться на пост президента, если поправки в Конституцию будут приняты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 19:00
Музыка
Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Inc-news.ru 12:36
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Экономика
Южно-Сахалинск в 2019 году потратил 32 миллиарда и сам заработал 13,4
Остальные 18 миллиардов областному центру спустили из областной казны — "вес" региональных поступлений в общем объеме казны за прошлый год достиг 57% и даже вырос по сравнению с 2018-м, когда от области муниципалитет зависел на 52%.
Сахалин.Инфо 04:07
Политика
Трамп обвинил Обаму в госизмене
Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Газета.Ru 22:16
Политика
В Дании отреагировали на статью Путина: 9 тысяч слов лжи
Статья президента России Владимира Путина, вышедшая в американском журнале The National Interest, является лживой.
МонаВиста 09:28
Происшествия
Ещё 6 пациентов с коронавирусом скончались в Иркутской области
Tkgorod.ru 20 июня в 00:03
Политика
Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем.
Lenta.ru 21:58
Общество
Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз.
RT на русском 20:34
Финансы
Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года
Министерство труда и социальной защиты РФ определило возможный уровень индексации социальных и страховых пенсий, а также других социальных выплат до 2023 года.
News.ru 20:37
Происшествия
Врачи: Три жительницы Приморья «сгорели» от коронавируса
В ближайшие сутки от коронавируса с кончились три жительницы Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Владивосток-Новости вчера в 22:02
Общество
ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
Специалисты отмечают, что сделать необходимые действия можно либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо на Госуслугах.
Evo-rus.com 13:47
Футбол
«Аталанта» объявила о выкупе Пашалича у «Челси»
Sports.ru 14:23
Общество
В Свердловской области продлили меры по коронавирусу
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня.
Газета.Ru 14:11
Политика
Россия может войти в группу расследования по делу о крушении МН17
Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате отметила, что нет никаких препятствий в том, чтобы Российская Федерация вошла в состав Совместной следственной группы (ССГ), которая расследует дело о крушении малайзийского боинга, упавшего под Донецком.
Народные новости 08:12
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Общество
Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня
В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ со ссылкой на Минтруда РФ сообщили, что за 24 июня работникам должны заплатить столько же, как если бы они отработали этот день полностью.
UfacityNews.ru 21:12
Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
Коммерсантъ 14:24
Футбол
Голкипер «Ростова» Денис Попов рассказал об изменениях в жизни после матча с «Сочи»
17-летний вратарь молодежной команды «Ростова» Денис Попов, принявший участие в матче Российской Премьер-Лиги против «Сочи», рассказал об изменениях в жизни за последние дни.
BetOn 16:46
Политика
Путин прибыл в главный храм Вооруженных сил РФ
iReactor 02:50
Космос
Астрономы обнаружили подтверждения существования океана на Плутоне
Ученые обнаружили признаки расширения на поверхности Плутона. Это может быть подтверждением «горячего» сценария.
Профиль 19:21
Общество
В Кемеровской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев с 25 июня разрешил использование уличных детских игровых площадок, работу заведений общепита при соблюдении мер безопасности, а также спортобъектов и фитнес-залов, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 11:11
Политика
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости 05:13
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Политика
Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию
Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
RT на русском 21:15
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Политика
В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
REGNUM 17:11