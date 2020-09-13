Rambler News ServiceВ России за сутки выявили 5 449 новых случаев коронавирусаАМИТЕЛ123АМИТЕЛТерраКП - КалининградСлово и ДелоНародные новостиГород55.руIvbg.ruРадио МаякRT на русскомФАНМоя Москва.онлайнЭкономика сегодняКомсомольская правдаИндикаторТюменская линияВечерняя МоскваНТВTV BRICSMegatyumen.ru9111.ruЗакC.Ру47 новостейПолитРоссияИзвестия0:19За прошедшие сутки в России выявлено 5 449 новых случаев коронавируса, общее число случаев увеличилось до 1 062 811, сообщает оперативный штаб.В источникеОценитьКомментироватьПодробнее о событииКоличество новых случаев коронавируса за сутки в России немного снизилосьВести.Ru03:52В России выявили 5449 новых случаев коронавирусаРЕН ТВ03:505449 новых случаев коронавируса зафиксировали в России за суткиИзвестия03:40В России выявили 5449 новых случаев коронавирусаRT на русском03:41В России за сутки выявили 5 449 новых случаев заражения коронавирусомКомсомольская правда03:48В России за сутки выявили 5 449 новых случаев коронавирусаRambler News Service03:44В США за сутки выявили более 47 тысяч новых случаев COVID-19РИА Новостивчера в 07:35Показать ещё