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Rambler News Service
Rambler News Service

В России за сутки выявили 5 449 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено 5 449 новых случаев коронавируса, общее число случаев увеличилось до 1 062 811, сообщает оперативный штаб.В источнике
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Вести.Ru

Количество новых случаев коронавируса за сутки в России немного снизилось

Вести.Ru03:52
РЕН ТВ

В России выявили 5449 новых случаев коронавируса

РЕН ТВ03:50
Известия

5449 новых случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки

Известия03:40
RT на русском

В России выявили 5449 новых случаев коронавируса

RT на русском03:41
Комсомольская правда

В России за сутки выявили 5 449 новых случаев заражения коронавирусом

Комсомольская правда03:48
Rambler News Service

В России за сутки выявили 5 449 новых случаев коронавируса

Rambler News Service03:44
РИА Новости

В США за сутки выявили более 47 тысяч новых случаев COVID-19

РИА Новостивчера в 07:35

Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»
Evo-rus.com10 сентября в 07:48
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На Кубани задержан депутат и глава отделения «Справедливой России»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаила Ерохина.
Российская газета05:39
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