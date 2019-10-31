Для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020, предусмотрено 150 млрд рублей. Дополнительных средств. По 50 млрд в год. Добавлю, что эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года.

На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей. Об этом 31 октября заявил министр финансов Антон Силуанов. «Это дополнительно к тому, что есть в бюджете, начиная со следующего года», — приводит его слова ТАСС.

На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей

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