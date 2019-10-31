Общество

Независимое телевидение СевастополяНезависимое телевидение Севастополя550 млрд рублей потратят на модернизацию системы здравоохранения

Расходы на модернизацию системы государственного здравоохранения увеличат на 550 миллиардов рублей. Средства на развитие первичного звена уже заложены в бюджете страны на 2020 год. Об этом сообщил первый вице-премьер страны Антон Силуанов.
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Владимир Путин
Для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020, предусмотрено 150 млрд рублей. Дополнительных средств. По 50 млрд в год. Добавлю, что эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года.
— Владимир ПутинRambler News Service вчера в 08:41

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