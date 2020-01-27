Общество

РЕН ТВРЕН ТВ558 тысяч россиян получат маткапитал на первого ребенка в 2020 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" завила, что в текущем году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребенка и 551 тыс. - на второго. Об этом 27 января сообщает РИА "Новости".
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Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Lenta.ruвчера в 10:15

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ТАССвчера в 11:48

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Интерфаксвчера в 10:55

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РБКвчера в 12:23

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URA.Ruвчера в 10:14

В этом году более миллиона россиян смогут получить материнский капитал

РИА Новостивчера в 10:02

Маткапитал на первого ребенка в 2020 году могут получить 558 тысяч россиян

Газета.Ruвчера в 10:00
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Общество

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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