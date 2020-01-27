Общество
РЕН ТВ558 тысяч россиян получат маткапитал на первого ребенка в 2020 году
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" завила, что в текущем году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребенка и 551 тыс. - на второго. Об этом 27 января сообщает РИА "Новости".
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Экономика
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016–2018 годы и на 2019–2021 годы.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек
Зарегистрировано 4 515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая. Еще у 6 973 человек подозревают вирус.
Политика
Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой
Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Происшествия
В Челябинске 13-летняя школьница скончалась от гриппа
В одной из больниц Челябинска скончалась юная 13-летняя пациентка.
Здоровье
Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Происшествия
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Общество
По временному коридору из Китая в Россию вернулись более 200 человек
В Россию по временному коридору на международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ" вернулись 213 человек.
Футбол
СМИ: «Зенит» не стал продлевать аренду белорусского защитника
Источник пишет, что «Зенит» решил не продлевать с защитником договор аренды, и Прищепа уже вернулся в состав родной команды.
Общество
В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Сумму ущерба от экономических преступлений, расследованных в 2019 году, оценили в более чем 447 миллиардов рублей, 27 января сообщает пресс-служба МВД России.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Политика
Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Баскетбол
Матч «Лейкерс» – «Клипперс» перенесен из-за гибели Брайанта
НБА объявила о переносе матча «Лейкерс» – «Клипперс» в связи со смертью Кобе Брайанта. Игра должна была состояться во вторник.
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Оттаву», Гусев признан первой звездой матча
Российский нападающий "Девилз" Никита Гусев отметился голевой передачей, реализовал буллит в серии послематчевых бросков и был признан первой звездой матча.
Происшествия
В Бурятии путешественника госпитализировали с симптомами коронавируса
В Бурятии госпитализировали жителя Забайкальского края с признаками коронавирусной инфекции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
Политика
Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Общество
Хайди Клум вышла в свет в пикантном наряде
Для выхода в свет супермодель выбрала весьма откровенный наряд – полупрозрачное платье, расшитое стеклярусом, с высоким разрезом на подоле и глубоким декольте.
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Пропавшая 26 января в Мексике российская и советская актриса Наталья Андрейченко опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
Экономика
Молоко и мясо могут подорожать в России на 12%
Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ.
Общество
Авиакомпания NordStar приостановила полёты из Новосибирска на Хайнань
В пресс-службе аэропорта Толмачёво «Новосибирским новостям» подтвердили приостановку полётов из Новосибирска на остров Хайнань: авиакомпания NordStar отменила рейсы на период с 6 февраля по 22 марта.
Футбол
Тарасов, Роналду или Месси. Слуцкий ответил, кого спасёт из воды
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий побывал на съёмках программы Первого канала «Вечерний Ургант» и ответил на шутливые вопросы ведущего шоу Ивана Урганта, в частности, пошутил над новичком казанцев полузащитником Дмитрием Тарасовым.
Наука
Самосборка протоклеточных мембран на Титане оказалась невозможна
Компьютерное моделирование гипотетически существующих на Титане мембран показало их термодинамическую нестабильность.
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Общество
В России появились новые камеры фиксации ПДД
Как рассказывает «Коммерсантъ», на подмосковных дорогах появились необычные Lada Granta — на крыше автомобиля в защищенном боксе установлены камеры, которые пришли на замену треногам.
Культура
В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали
Происшествия