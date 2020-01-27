Общество
РЕН ТВ558 тысяч россиян получат маткапитал на первого ребенка в 2020 году
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" завила, что в текущем году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребенка и 551 тыс. - на второго. Об этом 27 января сообщает РИА "Новости".
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Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
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Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых, максимальная сумма кредита составит 3 миллиона рублей, сказано в сообщении крупнейшего российского банка.
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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны».
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Фильмы ужасов помогли понять разницу между тревогой и страхом
Фильмы ужасов помогли ученым различить разницу между страхом и тревогой в мозге человека, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала NeuroImage.
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Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Шутник из Омской области поджег другу половые органы
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») в отношении 57-летнего жителя села Харламово Таврического района.
Авто
Стали известны сроки начала продаж Skoda Karoq в России
На территории Российской Федерации налажен выпуск новых кроссоверов Skoda Karoq на базе производственных мощностей Горьковского автомобильного завода.
Спорт
Канадскую чемпионку мира оправдали. Она заявляла о допинге из-за секса
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
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Для выхода в свет супермодель выбрала весьма откровенный наряд – полупрозрачное платье, расшитое стеклярусом, с высоким разрезом на подоле и глубоким декольте.
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По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
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Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
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Женщина, якобы сгинувшая в Канкуне, заявила, что ушла в джунгли, чтобы "освободиться" и "набраться сил".
Общество
Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову
Конституционный суд (КС) потребовал пересмотреть приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций (ст. 212.1 Уголовного кодекса).
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Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек
Зарегистрировано 4 515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая. Еще у 6 973 человек подозревают вирус.
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Первое интервью с Черевченко после успеха в Туле. Беляев, Мирзов, трансферы, прогресс
Первые сборы тульского «Арсенала» прошли идеально. Ни одного дождливого дня и ноль поражений в контрольных играх.