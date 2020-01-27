Общество
РЕН ТВ558 тысяч россиян получат маткапитал на первого ребенка в 2020 году
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" завила, что в текущем году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребенка и 551 тыс. - на второго. Об этом 27 января сообщает РИА "Новости".
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Компания Google начала распространять обновлённое приложение камеры Google Camera 7.3.
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
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В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
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В Иркутской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек
Подозреваемых в убийстве двух мужчин и женщины задержали в Иркутской области.
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Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
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В Сербии ответили на критику депутатом бундестага дружбы с Россией
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Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
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Трамп заявил, что не читал рукопись книги Болтона
Как сообщила в воскресенье со ссылкой на источник газета The New York Times, Болтон в своей книге утверждает, что Трамп в августе прошлого года говорил ему, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
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Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение перенести игру регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс", которая должна была состояться 28 января.
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
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Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
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Утечка: NVIDIA готовит мобильные видеокарты GTX 1650 Super и GTX 1650 Ti
В любом случае, NVIDIA пытается уменьшить рост влияния AMD на мобильном графическом направлении.
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Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Орлов заявил, что Кокорин не давал согласия на переход в «Сочи»
Известный санкт-петербургский телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что у нападающего «Зенита» Александра Кокорина не было договоренностей о переходе в «Сочи».
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В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку
В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку Их не устраивают условия труда, предложенные новой компанией-аутсорсером.