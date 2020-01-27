Общество

РЕН ТВРЕН ТВ558 тысяч россиян получат маткапитал на первого ребенка в 2020 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" завила, что в текущем году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребенка и 551 тыс. - на второго. Об этом 27 января сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Голикова назвала число претендующих на маткапитал в 2020 году россиян

РБКвчера в 12:23

Голикова оценила, сколько миллиардов направят на новые детские пособия

URA.Ruвчера в 10:14

На новые пособия на детей в 2020 году смогут претендовать 2,4 млн россиян

Интерфаксвчера в 10:55

Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Lenta.ruвчера в 10:15

Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году

ТАССвчера в 11:48

В этом году более миллиона россиян смогут получить материнский капитал

РИА Новостивчера в 10:02

Маткапитал на первого ребенка в 2020 году могут получить 558 тысяч россиян

Газета.Ruвчера в 10:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:29, Ашберн
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru вчера в 00:01
Гаджеты

Камера Google для Android обнаружила долгожданную функцию и новый смартфон

Компания Google начала распространять обновлённое приложение камеры Google Camera 7.3.
iXBT.com вчера в 21:38
Политика

МИД Японии отказался комментировать детали задержания журналиста

МИД Японии знает о задержании в России японского журналиста, но воздерживается от разглашения подробностей по этому вопросу.
Вести.Ru вчера в 23:59
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
РИА Новости вчера в 19:25
Общество

Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Газета.Ru вчера в 06:21
Общество

Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 106 человек

Число жителей КНР, умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, увеличилось до 106.
Полит.ру вчера в 21:49
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости 26 января в 05:44
Общество

Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России

В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
РИА Новости вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Российская и советская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая 26 января в Мексике, опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
Известия вчера в 20:49
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости вчера в 08:16
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

REGNUM 00:21
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru вчера в 17:46
Авто

Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

РИА Новости вчера в 21:49
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Футбол

Президент клуба третьего дивизиона Англии: Клопп позорит себя

Президент клуба "Аккрингтон Стэнли", выступающего в третьем по силе дивизионе Англии, Энди Холт раскритиковал главного тренера "Ливерпуля".
Газета.Ru вчера в 13:51
Хоккей

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

RT на русском 00:14
Происшествия

В Иркутской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек

Подозреваемых в убийстве двух мужчин и женщины задержали в Иркутской области.
ТАСС вчера в 23:57
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Российская газета вчера в 05:13
Политика

В Сербии ответили на критику депутатом бундестага дружбы с Россией

Министр обороны подчеркнул, что Россия и Китай являются друзьями Сербии, они не отказывают ей в поддержке и не обусловливают дружбу экономическим или политическим выбором.
РИА Новости вчера в 17:48
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Политика

Трамп заявил, что не читал рукопись книги Болтона

Как сообщила в воскресенье со ссылкой на источник газета The New York Times, Болтон в своей книге утверждает, что Трамп в августе прошлого года говорил ему, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
ТАСС вчера в 15:59
Баскетбол

Матч между «Лейкерс» и «Клипперс» перенесен из-за гибели Коби Брайанта

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение перенести игру регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс", которая должна была состояться 28 января.
Вести.Ru вчера в 18:37
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Единоборства

Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном

ProstoProSport вчера в 08:47
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro 26 января в 22:31
Гаджеты

Утечка: NVIDIA готовит мобильные видеокарты GTX 1650 Super и GTX 1650 Ti

В любом случае, NVIDIA пытается уменьшить рост влияния AMD на мобильном графическом направлении.
Игромания.ру вчера в 23:27
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 26 января в 11:16
Футбол

Орлов заявил, что Кокорин не давал согласия на переход в «Сочи»

Известный санкт-петербургский телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что у нападающего «Зенита» Александра Кокорина не было договоренностей о переходе в «Сочи».
ProstoProSport вчера в 13:55
Общество

Застрявших в Китае российских туристов вывезут в Благовещенск

REGNUM вчера в 21:52
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку

В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку Их не устраивают условия труда, предложенные новой компанией-аутсорсером.
Екатеринбург-ТВ вчера в 01:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное