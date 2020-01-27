Общество

РЕН ТВРЕН ТВ558 тысяч россиян получат маткапитал на первого ребенка в 2020 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" завила, что в текущем году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребенка и 551 тыс. - на второго. Об этом 27 января сообщает РИА "Новости".
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В этом году более миллиона россиян смогут получить материнский капитал

РИА Новости10:02

Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году

ТАСС11:48

Голикова оценила, сколько миллиардов направят на новые детские пособия

URA.Ru10:14

На новые пособия на детей в 2020 году смогут претендовать 2,4 млн россиян

Интерфакс10:55

Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Lenta.ru10:15

Маткапитал на первого ребенка в 2020 году могут получить 558 тысяч россиян

Газета.Ru10:00

В 2020 году более 2 миллионов россиян претендуют на пособия на детей от 3 до 7 лет

Комсомольская правда10:36
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