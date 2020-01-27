Общество

Lenta.ruLenta.ruБольше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости. Деньги на первого ребенка получат 558 тысяч граждан страны, на второго — 551 тысяча.
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Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Lenta.ru10:15

Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году

ТАСС11:48

На новые пособия на детей в 2020 году смогут претендовать 2,4 млн россиян

Интерфакс10:55

Голикова назвала число претендующих на маткапитал в 2020 году россиян

РБК12:23

Голикова оценила, сколько миллиардов направят на новые детские пособия

URA.Ru10:14

В этом году более миллиона россиян смогут получить материнский капитал

РИА Новости10:02

Маткапитал на первого ребенка в 2020 году могут получить 558 тысяч россиян

Газета.Ru10:00
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 16:50, Ашберн
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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