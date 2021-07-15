Популярный блогер Джейк Пол, перед турниром UFC 264 представивший ювелирное изделие «спящий МакГрегор», отправил украшение ценой в сто тысяч долларов Дастину Порье, сопроводив свой подарок поздравительной запиской.
В рамках заседания обсуждались вопросы льготного кредитования бизнеса для реализации инвестпроектов по развитию внутреннего и въездного туризма, а также результаты и перспективы реализации грантовой программы поддержки общественных и предпринимательских инициатив в сфере туризма в 2021-2022 годах.