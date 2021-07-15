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55 регионов РФ получат поддержку из федерального бюджета

Правительство РФ направит 50 млрд рублей на поддержку сбалансированности бюджетов 55 регионов России.
REGNUM
Первый транш поступит в регион из федерального бюджета уже в 2022 году.
Российская газета
Одновременно с этим власти также выделяют средства на развитие транспортной системы — 53 млрд руб.
Коммерсантъ
Тем временем первую десятку, как и ранее, возглавили Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов.
Росбалт

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