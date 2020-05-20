В Алтайском крае число зараженных коронавирусом увеличилось на 57 и достигло 1111. Такие данные приводит региональный Оперативный штаб по борьбе с инфекцией на 21 мая.

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 361

Общество Попова: ситуация с коронавирусом в России вышла на плато Москва, 22 мая 2020, 22:10 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова констатировала, что Россия вышла на плато по динамике распространения коронавируса SARS-CoV-2. 131

Общество В Подмосковье отменяют режим электронных пропусков Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 22 мая, объявил об отмене действия в регионе пропускного режима, введенного на фоне пандемии коронавируса. 1,8K

Политика На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников. 8

Общество Новых зараженных коронавирусом выявили в Кузбассе По состоянию на 11:00 пятницы, 22 мая, в течение минувших суток в Кузбассе зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 30

Наука От ишемии защищает оливковое масло Оказалось, что у людей, которые регулярно употребляют полторы чайные ложки оливкового масла, болезни сердца и сосудов развивались на 14% реже, а риск ишемической болезни сердца оказался на 20% ниже, чем у тех, кто вообще не включал его в рацион. 8

Космос SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9 Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС. 43

Энергетика Sohu оценило решение России сформировать стратегические запасы нефти Россия придумала хитрый трюк, как сформировать стратегические запасы нефти и обеспечить свою энергетическую безопасность в будущем, об этом пишут китайские СМИ. 6

Общество В Самарской области продлили режим самоизоляции "Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении. 102

Футбол Наставник «Барселоны» хочет тренировать Неймара Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о желании тренировать бразильского нападающего Неймара, передает BeIn Sports.

Общество Сенат США одобрил закон о запрете размещения акций китайских компаний Как сообщает ToDay News Ufa источник Reuters, в США единогласно был принят законопроект, внесенный сенатором-республиканцем Джоном Кеннеди и сенатором-демократом Крисом Ван Холленом, который может блокировать акциям ряда китайских компаний выход на американские биржи, если они будут игнорировать американские нормативы и стандарты аудита. 2

Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 306

Армия и оружие «Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы. 121