Коронавирус
Аргументы и Факты - Алтай57 новых случаев заражения коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае число зараженных коронавирусом увеличилось на 57 и достигло 1111. Такие данные приводит региональный Оперативный штаб по борьбе с инфекцией на 21 мая.
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Политика
В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Происшествия
Источник сообщает о захвате заложников в банке в Москве
Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь
В администрации района отметили, что в клинике, куда звонила девушка, работает врачебная комиссия, а проблем с нехватками экипажей скорой помощи нет.
Московский Комсомолец 06:28
Общество
Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми
Еще 24,9 миллиарда рублей выделено для ежемесячных выплат в размере 5000 рублей за апрель, май, июнь семьям, у которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Российская газета 06:36
Политика
Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»
Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.
РБК вчера в 06:49
Общество
В России продлили трудовые патенты мигрантам
Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
РИА Новости 03:48
Происшествия
В Екатеринбурге полиция пришла с рейдом на Таганский ряд
Вечерние Ведомости 07:05
Здоровье
За сутки 2 человека умерли от коронавируса в Свердловской области
На 23 мая в Свердловской области у 3614 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:48
Политика
Путин продлил эксперимент по электронному голосованию в Москве
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:26
Общество
Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды
Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест.
Ведомости 05:30
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич показала свое лицо до пластики
Звезда удивила фанатов своей внешностью. Актриса Анна Хилькевич удивила фанатов в соцсетях неожиданным признанием.
7Дней.ру 04:45
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты высказался о нападении на ее экс-супруга
ТВ Центр вчера в 04:43
Здоровье
В Воронежской области рекордно низкая доля лечащихся от коронавируса в Черноземье
В субботу, 23 мая, эксперты информационного центра по коронавирусу в России опубликовали результаты исследования, в котором выясняли, какой процент заболевших COVID-19 находится на лечении в больнице или дома.
Новости Воронежа 06:12
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Общество
Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США
Генеральный директор американской компании SpaceХ Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусной инфекции в США.
Lenta.ru 06:45
Киберспорт
Virtus.pro заняла четвертое место на OGA Dota Pit
Команда Алексея «Solo» Березина покинула турнир, заняв 4-е место и заработав 12 тысяч долларов.
Cyber.sports.ru вчера в 12:52
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru вчера в 01:29
Происшествия
Стали известны последние слова пилота рухнувшего в Пакистане самолета
В декабре 2016 года совершавший внутренний самолет ATR 42-500 "Пакистанских международных авиалиний" загорелся на севере страны после того, как во время полета один из его двух турбовинтовых двигателей вышел из строя.
Московский Комсомолец вчера в 08:11
Общество
В Совфеде предложили создать авиахабы с госпиталями и обсерваторами
В Совете Федерации намерены обратиться в правительство России с предложением разработать федеральную программу перераспределения авиапассажиропотока с созданием нескольких авиахабов с инфраструктурой их противоэпидемического обеспечения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
Общество
В ХМАО ужесточили правила въезда для граждан из трех регионов России
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ужесточили требования к въезду в регион граждан из республик Башкортостан, Дагестан и Саха (Якутия).
ТАСС вчера в 13:03
Культура
Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона
Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
Общество
В Свердловской области еще 2 человека умерли от коронавируса
В Свердловской области умерли еще два человека с коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов не уточняется.
Екатеринбург Онлайн 03:03
Футбол
Деспотович попрощался с «Оренбургом»
РИА Новости 06:56