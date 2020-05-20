Коронавирус
Аргументы и Факты - Алтай57 новых случаев заражения коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае число зараженных коронавирусом увеличилось на 57 и достигло 1111. Такие данные приводит региональный Оперативный штаб по борьбе с инфекцией на 21 мая.
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Рост продолжается: в Алтайском крае за сутки +69 новых случая коронавирусной инфекции
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