Общество

ГТРК АмурГТРК Амур57 тысяч амурских семей уже получили «президентские» 10 тысяч рублей

Выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка положена всем семьям, невзирая на доход или наличие материнского капитала. Важно, чтобы дата рождения была с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года включительно. Планируется, что поддержку получат 148 тысяч амурских семей.
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Сегодня единовременные выплаты получат около 54 тыс орловских семей

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57 тысяч амурских семей уже получили «президентские» 10 тысяч рублей

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