Общество
Российская газетаПервые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет. О перечислении причитающихся денег сообщают читатели "РГ".
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Выплаты 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет в России начинаются с 1 июня 2020 года
Комсомольская правдавчера в 18:12
Социальные выплаты на детей должны получить десять миллионов российских семей
Эхо Москвывчера в 17:06
Чистопольские семьи начали получать выплаты по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
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