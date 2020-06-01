Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет. О перечислении причитающихся денег сообщают читатели "РГ".

Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет

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