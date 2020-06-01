Общество
ГТРК Амур57 тысяч амурских семей уже получили «президентские» 10 тысяч рублей
Выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка положена всем семьям, невзирая на доход или наличие материнского капитала. Важно, чтобы дата рождения была с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года включительно. Планируется, что поддержку получат 148 тысяч амурских семей.
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Экономика
Брокер назвал три варианта вложения наличных денег
Три варианта вложения средств назвал ведущий персональный брокер "БКС Брокер" Андрей Богдашев.
Политика Сегодня вчера в 22:18
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США объявили комендантский час в 25 городах из-за массовых беспорядков
Полит.ру вчера в 04:01
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе
В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
REGNUM 00:18
Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM вчера в 17:00
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Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
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В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Наука
Археологи нашли марихуану в древнем иудейском храме
По его данным, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки конопли в древнем иудейском храме в пустыне Негев, возраст которого — около 2,7 тыс. лет.
News.ru вчера в 10:38
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
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В России футбольные лиги могут получить новые названия
Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев объяснил, почему в скором времени российские футбольные лиги могут быть переименованы.
Bookmaker-ratings.ru 30 мая в 04:22
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru вчера в 10:20
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Общество
В России запретили взыскивать долги с социальных выплат
Принудительное списание долгов с выплат социального характера в России исключается с 1 июня.
ИА Красная Весна вчера в 18:31
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Военное дело вчера в 07:55
Общество
Пригожин отреагировал на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Ранее партия «Коммунисты России» отправила Пригожину и Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи.
URA.Ru 30 мая в 11:43
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Российская газета 01:26
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 30 мая в 13:46
Армия и оружие
Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
В боевую готовность приведены подразделения американской военной полиции для развертывания в городе Миннеаполис, сообщает 30 мая агентство Ассошиэйтед Пресс.
ИА Красная Весна 30 мая в 02:19
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Общество
ЦИК предложит упростить правила голосования по Конституции
РБК направил запрос в пресс-службу ЦИК. Порядок голосования был утвержден в марте. Новый документ предлагает упростить процедуру.
РБК 30 мая в 12:18
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
Авто
Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая
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Car.ru 30 мая в 14:28
Общество
Правительство Сахалина не признало запрет на въезд в Оху
Южно-Сахалинск, 1 июня 2020, 07:19 — REGNUM Правительство Сахалина ответило скандальному мэру Охи Сергею Гусеву, который издал распоряжение о запрете на въезд в муниципалитет представителей региональной власти в рамках борьбы с коронавирусом.
REGNUM 00:19
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Общество
Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
Телеведущий Валдис Пельш в интервью "Вечерней Москве" заявил, что предпочитает жить в России из-за вариативности страны.
РИА Новости вчера в 23:00
Общество
Москвичам напомнили правила посещения парков
Если парк находится в пешей доступности от дома, то брать пропуск для его посещения не нужно, а если горожанину нужно ехать до парка на общественном транспорте, то пропуск обязателен.
РИАМО 01:54
Футбол
«МЮ» стал главным претендентом на Хаверца
Напомним, что Кай Хаверц, выступающий за «Байер» на позиции полузащитника, за последние два сезона забил уже 35 голов.
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