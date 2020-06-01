Выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка положена всем семьям, невзирая на доход или наличие материнского капитала. Важно, чтобы дата рождения была с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года включительно. Планируется, что поддержку получат 148 тысяч амурских семей.

57 тысяч амурских семей уже получили «президентские» 10 тысяч рублей

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