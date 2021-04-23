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Экономика

585 млрд рублей проблемных долгов передали банки коллекторам в 2020 году

По прогнозам Национальной ассоциации коллекторских агентств, в 2021 году в работу коллекторам по договору с банками поступит до 700 млрд рублей долгов В 2020 году 582 млрд рублей долгов физических лиц получили коллекторы в пользу кредиторов.В источнике

С чего всё началось

Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов за семь лет

Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов населения), который, по данным НАПКА, в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб. Как загруженность банков помогла коллекторам В пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов.
РБК23:01

Подробнее о событии

РБК: банки передали коллекторам в пандемию рекордный объем долгов

ТАСС02:34

Банки передали коллекторам рекордные 582 миллиарда рублей долгов

ПРАЙМ02:10

Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов

Московский Комсомолец00:26

Банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян

Lenta.ru01:31

Новые штрафы для водителей, рекордный заказ коллекторам. Главное за ночь

РБК01:59

Коллекторам передали рекордную сумму долгов россиян в 2020 году

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Банки передали коллекторам на взыскание в свою пользу рекордные 582 млрд рублей долгов

Forbes00:07
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