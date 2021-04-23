585 млрд рублей проблемных долгов передали банки коллекторам в 2020 году
По прогнозам Национальной ассоциации коллекторских агентств, в 2021 году в работу коллекторам по договору с банками поступит до 700 млрд рублей долгов В 2020 году 582 млрд рублей долгов физических лиц получили коллекторы в пользу кредиторов.В источнике
С чего всё началось
Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов за семь лет
Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов населения), который, по данным НАПКА, в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб. Как загруженность банков помогла коллекторам В пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов.
РБК23:01