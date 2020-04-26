Коронавирус
Atas.info58 новых пациентов с коронавирусом выявлено в Новосибирской области
По данным оперативного штаба 26 апреля в регионе выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 достигло 305, из которых 13 – дети.
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58 заражённых за сутки: более 300 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области
Вести Новосибирск00:24
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Общество
Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.
ТАСС 03:32
Экономика
Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса
Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
Говорит Москва вчера в 05:17
Общество
В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым
В Чечне вся мужская часть личного состава МЧС побрилась налысо по примеру главы республики Рамазана Кадырова.
Lenta.ru 02:51
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru вчера в 06:33
Общество
В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
Здоровье
В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
Гаджеты
Хоронить HTC рано: компания готовит смартфон Desire 20 Pro
В популярном бенчмарке GeekBench уже замечен загадочный смартфон HTC с шифром 2Q9J10000: предположительно, это и есть модель Desire 20 Pro.
3DNews вчера в 23:22
Общество
Академик дал прогноз по второй волне коронавируса
Осенью стоит ждать отдельных вспышек нового коронавируса, но не таких интенсивных, как сейчас, считает академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
РИА Новости 02:26
Общество
Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
Российская газета вчера в 06:53
Технологии
Смартфон может стать источником заражения в период пандемии COVID-19
Использование смартфонов в период пандемии может быть опасным.
Народные новости 01:28
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Кино
Sony отложила премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
Ревизор.ру вчера в 03:00
Здоровье
48 монахинь Серафимо-Дивеевского монастыря заразились коронавирусом
Вспышка коронавируса произошла в четвертом по значимости (после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры - ред.) православном монастыре - женском Сято-Троицком Серафимо-Дивеевском, который находится в Дивеево с Нижегородской области.
Московский Комсомолец вчера в 12:45
Армия и оружие
ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
RT на русском 01:44
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Общество
Руки оперировавшего Ким Чен Ына хирурга дрожали от волнения
Японские СМИ сообщили, что врач во время операции очень нервничал, поэтому она затянулась по времени.
Народные новости 02:19
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Экономика
Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян
Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
Интерфакс 01:08
Общество
Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Общество
Матвиенко призвала не планировать поездки за границу в 2020 году
Россиянам следует отказаться от поездок за границу в этому году из-за неясности того, когда именно будет снят карантин.
Sputnik Узбекистан вчера в 02:34
Авто
BAIC представил стильный кроссовер Beijing X7
Пекин, 25 апреля 2020, 13:44 — REGNUM Китайская государственная холдинговая компания BAIC продемонстрировала в онлайн-режиме очень стильный китайский кроссовер Beijing X7.
REGNUM вчера в 06:44
Политика
Россия поставит Венесуэле более 40 тонн медикаментов
Россия ближе к 9 мая планирует поставить в Венесуэлу более 40 тонн медикаментов для борьбы с коронавирусом, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Коммерсантъ 03:25
Общество
В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников
Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 01:41
Религия
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
РИА Новости 02:34
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 24 апреля в 10:29
Общество
Количество больных коронавирусом в Калужской области выросло до 639
По состоянию на 10:00 26 апреля на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 639.
Pressa40 04:05