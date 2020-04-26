По данным оперативного штаба 26 апреля в регионе выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 достигло 305, из которых 13 – дети.

58 новых пациентов с коронавирусом выявлено в Новосибирской области

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