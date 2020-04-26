Коронавирус

Atas.infoAtas.info58 новых пациентов с коронавирусом выявлено в Новосибирской области

По данным оперативного штаба 26 апреля в регионе выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 достигло 305, из которых 13 – дети.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

Коронавирус в НСО разменял четвертую сотню

Новая Сибирь02:18

Район, где больше всего COVID-19 — Черепановский: подробности

Gorsite.ruвчера в 11:51

13 детей заразились коронавирусом в Новосибирской области

АиФ Новосибирск02:19

58 заболели, трое на ИВЛ: данные новосибирского оперштаба

Сибкрай.ru00:29

58 заражённых за сутки: более 300 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

Вести Новосибирск00:24

Новосибирск поставил новый рекорд по зараженным коронавирусной инфекцией — столько ещё не было

НГС00:21

В Новосибирске коронавирус выявили у еще одного ребенка

КП - Новосибирск01:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Общество

Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.
ТАСС 03:32
4
Экономика

Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса

Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
Говорит Москва вчера в 05:17
289
Общество

В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым

В Чечне вся мужская часть личного состава МЧС побрилась налысо по примеру главы республики Рамазана Кадырова.
Lenta.ru 02:51
114
Общество

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru вчера в 06:33
3K
Общество

В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
90
Здоровье

В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
10
Гаджеты

Хоронить HTC рано: компания готовит смартфон Desire 20 Pro

В популярном бенчмарке GeekBench уже замечен загадочный смартфон HTC с шифром 2Q9J10000: предположительно, это и есть модель Desire 20 Pro.
3DNews вчера в 23:22
Общество

Академик дал прогноз по второй волне коронавируса

Осенью стоит ждать отдельных вспышек нового коронавируса, но не таких интенсивных, как сейчас, считает академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
РИА Новости 02:26
Общество

Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
Российская газета вчера в 06:53
2,5K
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
676
Технологии

Смартфон может стать источником заражения в период пандемии COVID-19

Использование смартфонов в период пандемии может быть опасным.
Народные новости 01:28
50
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
6
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
67
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Кино

Sony отложила премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные»

Ревизор.ру вчера в 03:00
2
Здоровье

48 монахинь Серафимо-Дивеевского монастыря заразились коронавирусом

Вспышка коронавируса произошла в четвертом по значимости (после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры - ред.) православном монастыре - женском Сято-Троицком Серафимо-Дивеевском, который находится в Дивеево с Нижегородской области.
Московский Комсомолец вчера в 12:45
86
Армия и оружие

ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

RT на русском 01:44
412
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,1K
Общество

Руки оперировавшего Ким Чен Ына хирурга дрожали от волнения

Японские СМИ сообщили, что врач во время операции очень нервничал, поэтому она затянулась по времени.
Народные новости 02:19
6
Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
62
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
50
Экономика

Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян

Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
Интерфакс 01:08
2,1K
Общество

Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
848
Общество

Матвиенко призвала не планировать поездки за границу в 2020 году

Россиянам следует отказаться от поездок за границу в этому году из-за неясности того, когда именно будет снят карантин.
Sputnik Узбекистан вчера в 02:34
421
Авто

BAIC представил стильный кроссовер Beijing X7

Пекин, 25 апреля 2020, 13:44 — REGNUM Китайская государственная холдинговая компания BAIC продемонстрировала в онлайн-режиме очень стильный китайский кроссовер Beijing X7.
REGNUM вчера в 06:44
Политика

Россия поставит Венесуэле более 40 тонн медикаментов

Россия ближе к 9 мая планирует поставить в Венесуэлу более 40 тонн медикаментов для борьбы с коронавирусом, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Коммерсантъ 03:25
7
Общество

В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 01:41
2,4K
Религия

Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху

Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
РИА Новости 02:34
10
Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 24 апреля в 10:29
367
Общество

Количество больных коронавирусом в Калужской области выросло до 639

По состоянию на 10:00 26 апреля на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 639.
Pressa40 04:05
124
ещё по теме
Главное