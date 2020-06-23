Коронавирус
Телепорт59 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 4,4%. Всего в регионе выявлено 1399 случаев коронавируса.
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Восьмой летальный исход от коронавируса подтвержден в Амурской области
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В Ивановском районе и Тынде растет коэффициент распространения COVID-2019: сводка за сутки
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Lenta.ru вчера в 02:45
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Если в Конституцию будет принята поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, он, возможно, будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
Уралинформбюро 21 июня в 12:22
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Новых случаев заражения коронавирусом в Хакасии стало меньше
Двое, у которых тест на COVID-19 оказался положительным, приехали в наш регион из Красноярска.
Юг Сибири вчера в 22:44
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Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 21 июня в 18:12
Наука
В ледяном слое Тибета обнаружили 28 новых вирусов
В течение некоторого времени ученые убирали загрязненный слой с полученных образцов. Общее число содержавшихся в керне вирусов достигало 33.
Evo-rus.com вчера в 04:23
Авто
Объявлена дата начала продаж преемника Great Wall Hover
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на собственные источники в дилерской сети бренда в Китае, продажи новинки, которая получила название Haval Da gou ("Большая собака") и заводской индекс B06, начнутся в конце августа текущего года.
Новые автомобили 21 июня в 22:57
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В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса
Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости вчера в 11:00
Музыка
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Культуромания вчера в 02:14
Политика
Россия может войти в группу расследования по делу о крушении МН17
Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате отметила, что нет никаких препятствий в том, чтобы Российская Федерация вошла в состав Совместной следственной группы (ССГ), которая расследует дело о крушении малайзийского боинга, упавшего под Донецком.
Народные новости вчера в 08:12
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Технологии
На платформе i.moscow создан первый межотраслевой кластер
На платформе i.moscow Московского инновационного кластера (МИК) создано первое межотраслевое объединение.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
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Президент наградил медсестру из Волгограда медалью Луки Крымского
Президент Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.
РИАЦ вчера в 06:57
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В России могут ввести еще одно пособие в 10 тысяч рублей для детей
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Армия и оружие
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При выполнении задач по ликвидации бронетехники противника были задействованы высокоточные противотанковые комплексы «Корнет-Э».
ГЛАС.RU вчера в 09:28
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:26