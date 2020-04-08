Коронавирус
Байкал-DailyВ России за сутки число больных коронавирусом выросло на 1175 человек
По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано 8 672 случая заболевания. За сутки число больных выросло на 1175 человек.
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Происшествия
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
7 апреля вирусологи подтвердили на Кубани 11 новых случаев заболевания коронавирусом, самый маленький пациент - двухлетний малыш, самый возрастной - 88-летний пенсионер.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер
Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.
Общество
«Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге
Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Общество
В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников
Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.
Происшествия
Пожилого российского историка избили в очереди за медицинскими масками
В Москве неизвестный избил российского историка, 82-летнего Владислава Назарова, когда тот находился в аптеке и стоял в очереди за медицинскими масками.
Гаджеты
Samsung запатентовала экран нового типа для смартфонов
Корейский производитель электроники Samsung запатентовал новый тип экрана, который, очевидно, в скором времени появится в смартфонах фирмы.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Игры
Gears Tactics ушла на золото — переносы не ожидаются
Общество
Гость Соловьева заявил о связи коронавируса с контролем планеты
"У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем", — добавил при этом гость Соловьева.
Здоровье
ВОЗ призвала носить маски только при необходимости
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать медицинские маски во время пандемии коронавируса только врачам и больным людям.
Шоу-бизнес
Жена Александра Гордона призналась, что «офигела от самоизоляции»
Общество
«Вектор» испытает вакцину от коронавируса на 180 добровольцах
Доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин планируют провести до 22 июня, чтобы уже к 29 июня с тремя вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований на 180 добровольцах.
Общество
У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус
У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Здоровье
Анастасия Васильева: «Глупо мешать нам помогать медикам» (Le Point, Франция) (Le Point)
Глава независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева стала сегодня воплощением противодействия санитарной политике Кремля.
Политика
На Украине пока не собираются смягчать меры по карантину
Офис президента Украины заявил, что говорить о смягчении карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, еще рано, особенно с учетом приближения пасхальных праздников.
Религия
Церемония схождения благодатного огня состоится без паломников
Общество
Названы самые яркие симптомы коронавируса
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавируса.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Армия и оружие
Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе
Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Общество
В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Общество
Подмосковье возглавило список самых благоустроенных регионов России
Лидером в списке, представленном на сайте ведомства, стало Подмосковье (87 из 132 баллов), следом за ним идет Калужская (86 баллов) и Тульская области (84 балла).
Футбол
АПЛ объявит о досрочном завершении сезона
Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино утверждает, что у него есть информация о досрочном завершении футбольного сезона в английской премьер-лиге.
Экономика
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам
Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.