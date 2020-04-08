Коронавирус

Байкал-DailyБайкал-DailyВ России за сутки число больных коронавирусом выросло на 1175 человек

По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано 8 672 случая заболевания. За сутки число больных выросло на 1175 человек.
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Свыше 8,7 тыс. подтверждённых случаев COVID-19 выявлено в России

REGNUM05:38

5 человек погибли в России за сутки от коронавируса

Комсомольская правда04:24

В России пять человек с коронавирусом умерли за сутки

РИА Новости03:46

В России за сутки вновь подтвердилось больше 1100 новых случаев заражения коронавирусом

Новая газета04:07

В России за сутки от коронавируса умерло пять человек

Коммерсантъ03:50

Число умерших в России пациентов с коронавирусом возросло до 63

RT на русском04:09

В России за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

Известия03:46
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Происшествия

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

7 апреля вирусологи подтвердили на Кубани 11 новых случаев заболевания коронавирусом, самый маленький пациент - двухлетний малыш, самый возрастной - 88-летний пенсионер.
Бизнес-газета 02:10
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 06 апреля в 09:08
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.
РБК 01:39
Общество

«Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге

Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».
Компания 06:44
Здоровье

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 05:23
Общество

В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников

Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.
RT на русском 06:24
Происшествия

Пожилого российского историка избили в очереди за медицинскими масками

В Москве неизвестный избил российского историка, 82-летнего Владислава Назарова, когда тот находился в аптеке и стоял в очереди за медицинскими масками.
Lenta.ru 06:16
Гаджеты

Samsung запатентовала экран нового типа для смартфонов

Корейский производитель электроники Samsung запатентовал новый тип экрана, который, очевидно, в скором времени появится в смартфонах фирмы.
Профиль вчера в 19:30
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Игры

Gears Tactics ушла на золото — переносы не ожидаются

CyberSport.ru вчера в 22:52
Общество

Гость Соловьева заявил о связи коронавируса с контролем планеты

"У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем", — добавил при этом гость Соловьева.
Neva.Today 04:26
Здоровье

ВОЗ призвала носить маски только при необходимости

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать медицинские маски во время пандемии коронавируса только врачам и больным людям.
Москва 24 06 апреля в 23:11
Общество

Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

ТАСС 06:57
Шоу-бизнес

Жена Александра Гордона призналась, что «офигела от самоизоляции»

Millionaire.ru 04:37
Общество

«Вектор» испытает вакцину от коронавируса на 180 добровольцах

Доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин планируют провести до 22 июня, чтобы уже к 29 июня с тремя вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований на 180 добровольцах.
Новосибирские новости 04:29
Общество

У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
РИА Новости 07:10
Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:14
Здоровье

Анастасия Васильева: «Глупо мешать нам помогать медикам» (Le Point, Франция) (Le Point)

Глава независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева стала сегодня воплощением противодействия санитарной политике Кремля.
ИноСМИ 06:30
Политика

На Украине пока не собираются смягчать меры по карантину

Офис президента Украины заявил, что говорить о смягчении карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, еще рано, особенно с учетом приближения пасхальных праздников.
РИА Новости 06:17
Религия

Церемония схождения благодатного огня состоится без паломников

Вятка-На-Сети 00:29
Общество

Названы самые яркие симптомы коронавируса

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавируса.
РИА Новости 06:11
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
Армия и оружие

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе

Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Piter.tv 05:44
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС вчера в 06:03
Общество

В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 05:17
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv вчера в 05:44
Общество

Подмосковье возглавило список самых благоустроенных регионов России

Лидером в списке, представленном на сайте ведомства, стало Подмосковье (87 из 132 баллов), следом за ним идет Калужская (86 баллов) и Тульская области (84 балла).
РЕН ТВ вчера в 11:45
Футбол

АПЛ объявит о досрочном завершении сезона

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино утверждает, что у него есть информация о досрочном завершении футбольного сезона в английской премьер-лиге.
ProstoProSport вчера в 23:24
Экономика

Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
BFM.ru 04:49
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