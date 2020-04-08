По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано 8 672 случая заболевания. За сутки число больных выросло на 1175 человек.

В России за сутки число больных коронавирусом выросло на 1175 человек

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Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Происшествия Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.

Общество «Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».

Здоровье Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса «В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.

Общество В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.

Политика La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".

Здоровье ВОЗ призвала носить маски только при необходимости Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать медицинские маски во время пандемии коронавируса только врачам и больным людям.

Общество «Вектор» испытает вакцину от коронавируса на 180 добровольцах Доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин планируют провести до 22 июня, чтобы уже к 29 июня с тремя вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований на 180 добровольцах.

Политика На Украине пока не собираются смягчать меры по карантину Офис президента Украины заявил, что говорить о смягчении карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, еще рано, особенно с учетом приближения пасхальных праздников.

Общество Названы самые яркие симптомы коронавируса Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавируса.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Общество WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.

Общество В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Общество Подмосковье возглавило список самых благоустроенных регионов России Лидером в списке, представленном на сайте ведомства, стало Подмосковье (87 из 132 баллов), следом за ним идет Калужская (86 баллов) и Тульская области (84 балла).