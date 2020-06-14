В Челябинской области за сутки подтвердились 149 случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 4642 человек. Как сообщает минздрав региона, в больницах остаются 2140 человек. За сутки выписаны 90 человек, всего с начала пандемии выздоровели 2399 человек.

В Челябинской области за сутки умерло пять человек с коронавирусом

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