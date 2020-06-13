В Челябинской области на утро 13 июня подтверждены 4642 случая заболевания COVID-19 (добавилось 149 новых подтверждений). За прошедшие сутки выписаны в регионе 90 человек. Всего 2399 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

5 человек умерло от коронавируса в Челябинской области за сутки

Спорт Трамп отказался смотреть матчи сборной США по футболу Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение федерация футбола страны разрешить футболистам вставать на колено во время гимна перед матчами.

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 2,7K

Общество В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников. 145

Общество Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию. 519

Шоу-бизнес Пугачёва поделилась кадрами с прогулки с дочкой по саду Исполнительница выложила на своей официальной странице в соцсети кадры с прогулки.

Политика Путин прокомментировал события в США Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США. 780

Происшествия В американской Атланте продолжаются протесты В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами. 306

Футбол «Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.