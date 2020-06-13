Коронавирус

LentaChel.ruLentaChel.ru5 человек умерло от коронавируса в Челябинской области за сутки

В Челябинской области на утро 13 июня подтверждены 4642 случая заболевания COVID-19 (добавилось 149 новых подтверждений). За прошедшие сутки выписаны в регионе 90 человек. Всего 2399 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
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В Челябинской области от умерли еще пять человек с коронавирусом

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Пять пациентов с COVID-19 скончались в Челябинской области за сутки

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КП - Челябинсквчера в 21:30
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Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар

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Точную дату выхода седьмого сезона «Сватов» еще не называют. Ранее авторы сериала сообщили, что в седьмом сезоне будет 12 серий.
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В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

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Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
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