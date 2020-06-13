Коронавирус
LentaChel.ru5 человек умерло от коронавируса в Челябинской области за сутки
В Челябинской области на утро 13 июня подтверждены 4642 случая заболевания COVID-19 (добавилось 149 новых подтверждений). За прошедшие сутки выписаны в регионе 90 человек. Всего 2399 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Деловое.ТВ вчера в 10:33
Спорт
Трамп отказался смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение федерация футбола страны разрешить футболистам вставать на колено во время гимна перед матчами.
Metaratings 07:27
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 06:26
Кино
Цензуру фильма «Унесенные ветром» раскритиковали
Культуромания 09:31
Общество
Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар
Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 09:35
Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Коммерсантъ 07:43
Кино
Седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет с полным актерским составом
Точную дату выхода седьмого сезона «Сватов» еще не называют. Ранее авторы сериала сообщили, что в седьмом сезоне будет 12 серий.
Shraibikus News 02:02
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.
Российская газета 05:19
Армия и оружие
Турция намерена создать две военные базы в Ливии
Деловое.ТВ 05:10
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 12 июня в 13:03
Шоу-бизнес
Пугачёва поделилась кадрами с прогулки с дочкой по саду
Исполнительница выложила на своей официальной странице в соцсети кадры с прогулки.
News.ru 09:27
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
Московский Комсомолец 08:51
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
RT на русском 10:08
Общество
За лечение коронавируса американцу пришел счет на 1 млн долларов
Журналисты The Seattle Times рассказали о случае, когда житель США за лечение от коронавируса получил большой счет.
Газета DAILY 07:43
Шоу-бизнес
Андрей Норкин рассказал, как планирует жить после смерти жены
Paparazzi.ru 05:19
Футбол
Мексиканский футболист «забил» мяч после своей смерти
Discover24 04:48
Футбол
«Атлетик» и «Атлетико» сыграли вничью
Sport24.ru 09:58
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Здоровье
В Прикамье выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июня, выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 06:06