РПЛ

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру5 футболистов претендуют на награду лучшему игроку РПЛ в августе

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 31 августа
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
Пять игроков претендуют на награду лучшему футболисту месяца в чемпионате России по итогам августа.
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