Пять игроков претендуют на награду лучшему футболисту месяца в чемпионате России по итогам августа.

5 футболистов претендуют на награду лучшему игроку РПЛ в августе

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