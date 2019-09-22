ФК «Оренбург» на стадионе «Газовик» в поселке Ростоши сегодня проводил матч против московского «Локомотива». Тренерский штаб оренбуржцев сделал несколько изменений в составе по сравнению с игрой прошлого тура.

5 голов на двоих: ФК «Оренбург» на своём поле проиграл «Локомотиву»

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