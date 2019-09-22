РПЛ

56orb.ru56orb.ru5 голов на двоих: ФК «Оренбург» на своём поле проиграл «Локомотиву»

Оренбург — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
10′
Дмитрий Баринов
33′
Владислав Игнатьев
45′+1′
Дмитрий Живоглядов
48′
Федор Смолов
Жига Шкофлек
Вадим Афонин
64′
68′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
Филип Рогич
69′
75′
Федор Смолов
Эдер
77′
Александр Коломейцев
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
81′
88′
Эдер
Филип Рогич
Андреа Чуканов
88′
90′
Дмитрий Баринов
Брайан Идову
Артем Кулишев
90′+2′
ФК «Оренбург» на стадионе «Газовик» в поселке Ростоши сегодня проводил матч против московского «Локомотива». Тренерский штаб оренбуржцев сделал несколько изменений в составе по сравнению с игрой прошлого тура.
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