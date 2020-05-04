с чего всё началось

Средства на промышленные проекты в размере 5 миллиардов рублей выделило Министреству промышленности и торговли правительство РФ, сообщает 4 мая пресс-служба правительства. Средства направлены «Российскому фонду технологического развития».

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 5,3K

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 107

Общество Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19. 450

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,4K

Общество ГИБДД введет новые штрафы для водителей Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре. 2

Политика США расследуют влияние Китая на высшее образование Письмо министру образования говорит о необходимости как более тщательно разобраться в вопросе иностранного влияния и инвестирования в американское высшее образование, а также усилить министерства для решения этих проблем.

Политика Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. 2,5K

Футбол Кокорин высказался о продолжении карьеры в «Сочи» Российский нападающий Александр Кокорин заявил, что ему нечего делать в «Сочи», если текущий сезон в Российской Премьер-лиге так и не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

Происшествия Собака два месяца ждала хозяина на льду залива в Магадане Спасатели из Магадана провели операцию по спасению собаки, которая 2 месяца ждала хозяина на льду залива и не уходила с места. 41

Армия и оружие Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК". 77

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $28 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск. 61

Экономика Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса. 17

Общество Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии Специалисты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу. 1

Здоровье Первая смерть от коронавируса зафиксирована в ЕАО В регионе подтверждено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией! – комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 127

Общество The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США. 288

Гаджеты Apple презентовала обновленный 13-дюймовый Macbook Pro Apple презентовала обновленный MacBook Pro, который может похвастаться 13-дюймовым экраном, клавиатурой Magic Keyboard, процессором десятого поколения и вдвое большей емкостью накопителя. 49

Политика В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук. 1,8K