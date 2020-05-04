Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная Весна5 млрд рублей выделило правительство РФ на промышленные проекты

Средства на промышленные проекты в размере 5 миллиардов рублей выделило Министреству промышленности и торговли правительство РФ, сообщает 4 мая пресс-служба правительства. Средства направлены «Российскому фонду технологического развития».
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился
 выделить 10 млрд руб. на субсидии Российскому фонду технологического развития для стимулирования промышленности.
Коммерсантъвчера в 06:14

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Правительство выделило 10 млрд руб. на средства защиты от COVID-19

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Правительство выделило 10 млрд руб. на проекты по борьбе с коронавирусом

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Минпромторгу выделили десять миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

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На поддержку промышленных проектов в РФ направят 5 млрд рублей

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Минпромторг получит 5 миллиардов рублей на внедрение новых технологий в промышленности

Вести.Ruвчера в 05:50

Правительство России выделило ФСИН 2,4 млрд рублей для борьбы с коронавирусом

ТАССвчера в 05:03
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Экономика

Американский бренд J.Crew сообщил о банкротстве на фоне пандемии

Американская розничная сеть одежды J.Crew сообщил о своем банкротстве.
Компания вчера в 13:03
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
5,3K
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью

Lenta.ru вчера в 17:04
54
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
158
Происшествия

В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой

РБК вчера в 17:29
14
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Армия и оружие

Военные РФ продезинфицировали три новых медучреждения в Италии

РЕН ТВ вчера в 22:01
49
Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Общество

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с 300 россиянами

РБК 00:38
1
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
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Шоу-бизнес

Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц

Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru вчера в 09:40
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Общество

ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe вчера в 23:59
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
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Политика

США расследуют влияние Китая на высшее образование

Письмо министру образования говорит о необходимости как более тщательно разобраться в вопросе иностранного влияния и инвестирования в американское высшее образование, а также усилить министерства для решения этих проблем.
Слово и Дело вчера в 19:59
Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,5K
Футбол

Кокорин высказался о продолжении карьеры в «Сочи»

Российский нападающий Александр Кокорин заявил, что ему нечего делать в «Сочи», если текущий сезон в Российской Премьер-лиге так и не будет доигран из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport вчера в 15:45
Общество

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости вчера в 21:01
22
Происшествия

Собака два месяца ждала хозяина на льду залива в Магадане

Спасатели из Магадана провели операцию по спасению собаки, которая 2 месяца ждала хозяина на льду залива и не уходила с места.
iReactor вчера в 11:35
41
Армия и оружие

Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны

Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости вчера в 19:41
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $28

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск.
ТАСС вчера в 21:01
61
Экономика

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 20:08
17
Происшествия

В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом

В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru вчера в 10:40
167
Общество

Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

Специалисты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
RT на русском 00:00
1
Здоровье

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в ЕАО

В регионе подтверждено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией! – комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.
Город на Бире вчера в 23:45
Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май»

Ридус вчера в 07:22
99
Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК вчера в 08:43
127
Общество

The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое

Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM вчера в 16:49
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Гаджеты

Apple презентовала обновленный 13-дюймовый Macbook Pro

Apple презентовала обновленный MacBook Pro, который может похвастаться 13-дюймовым экраном, клавиатурой Magic Keyboard, процессором десятого поколения и вдвое большей емкостью накопителя.
Дни24 вчера в 12:39
49
Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10
1,8K
Общество

Контроль на въездах в Челябинск будет ужесточён

В связи с низким уровнем самоизоляции челябинцев Алексей Текслер поручил сотрудникам полиции усилить меры за соблюдением горожанами ограничительных мер.
Первый областной вчера в 08:40
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Как работают Яндекс.Новости?
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