Коронавирус
ИА Красная Весна5 млрд рублей выделило правительство РФ на промышленные проекты
Средства на промышленные проекты в размере 5 миллиардов рублей выделило Министреству промышленности и торговли правительство РФ, сообщает 4 мая пресс-служба правительства. Средства направлены «Российскому фонду технологического развития».
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 10 млрд руб. на субсидии Российскому фонду технологического развития для стимулирования промышленности.Коммерсантъвчера в 06:14
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Десять млрд рублей выделило правительство РФ на закупку средств защиты от коронавируса
Фонтанка.Рувчера в 05:06
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Экономика
Американский бренд J.Crew сообщил о банкротстве на фоне пандемии
Американская розничная сеть одежды J.Crew сообщил о своем банкротстве.
Компания вчера в 13:03
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью
Lenta.ru вчера в 17:04
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
ТАСС вчера в 22:21
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой
РБК вчера в 17:29
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Армия и оружие
Военные РФ продезинфицировали три новых медучреждения в Италии
РЕН ТВ вчера в 22:01
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц
Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru вчера в 09:40
Общество
ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe вчера в 23:59
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Политика
США расследуют влияние Китая на высшее образование
Письмо министру образования говорит о необходимости как более тщательно разобраться в вопросе иностранного влияния и инвестирования в американское высшее образование, а также усилить министерства для решения этих проблем.
Слово и Дело вчера в 19:59
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Футбол
Кокорин высказался о продолжении карьеры в «Сочи»
Российский нападающий Александр Кокорин заявил, что ему нечего делать в «Сочи», если текущий сезон в Российской Премьер-лиге так и не будет доигран из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport вчера в 15:45
Общество
Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости вчера в 21:01
Происшествия
Собака два месяца ждала хозяина на льду залива в Магадане
Спасатели из Магадана провели операцию по спасению собаки, которая 2 месяца ждала хозяина на льду залива и не уходила с места.
iReactor вчера в 11:35
Армия и оружие
Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны
Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости вчера в 19:41
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $28
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск.
ТАСС вчера в 21:01
Экономика
Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 20:08
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru вчера в 10:40
Общество
Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии
Специалисты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
RT на русском 00:00
Здоровье
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в ЕАО
В регионе подтверждено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией! – комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.
Город на Бире вчера в 23:45
Музыка
Умер композитор группы «Ласковый май»
Ридус вчера в 07:22
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК вчера в 08:43
Общество
The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое
Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM вчера в 16:49
Гаджеты
Apple презентовала обновленный 13-дюймовый Macbook Pro
Apple презентовала обновленный MacBook Pro, который может похвастаться 13-дюймовым экраном, клавиатурой Magic Keyboard, процессором десятого поколения и вдвое большей емкостью накопителя.
Дни24 вчера в 12:39
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10
Общество
Контроль на въездах в Челябинск будет ужесточён
В связи с низким уровнем самоизоляции челябинцев Алексей Текслер поручил сотрудникам полиции усилить меры за соблюдением горожанами ограничительных мер.
Первый областной вчера в 08:40