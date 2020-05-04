Коронавирус
ИА Красная Весна5 млрд рублей выделило правительство РФ на промышленные проекты
Средства на промышленные проекты в размере 5 миллиардов рублей выделило Министреству промышленности и торговли правительство РФ, сообщает 4 мая пресс-служба правительства. Средства направлены «Российскому фонду технологического развития».
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 10 млрд руб. на субсидии Российскому фонду технологического развития для стимулирования промышленности.Коммерсантъ06:14
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Армия и оружие
Как СССР в Великую Отечественную создавал экспериментальные танки
Российская газета 06:10
Общество
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Шоу-бизнес
Анатолий Цой тайно сделал пластическую операцию
Певца останавливал лишь контракт с Константином Меладзе, в рамках которого участникам группы MBAND были запрещены любые изменения внешности, включая татуировки.
Paparazzi.ru вчера в 02:09
Общество
Тульская область ввела «масочный режим»
Власти Тульской области рекомендовали жителям носить маски, пишет правительство региона.
Газета.Ru 13:24
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Общество
Коронавирус выявлен у 1384 российских военных
Газета.Ru 13:50
Общество
Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандала
Блогер и экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии, пишет РИА Новости.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:23
Общество
Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая
В вендинговых аппаратах на станциях столичного метрополитена с 5 мая начнут продавать маски для пассажиров, такие точки продаж организуют на 15 станциях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
РИАМО 10:42
Наука
Ученые выяснили, что картофель может заменить спортпит
Раньше приверженцы спорта и похудения старались избегать картофеля в питании, однако недавно ученые реабилитировали овощ.
Волгоградская правда 01 мая в 10:01
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
Общество
Прогноз по вспышке коронавируса озвучил Онищенко
Коронавирус продолжит циркулировать по миру, так же как это делает грипп и другие группы вирусов, заявил в интервью «НСН» экс-главный санврач России Геннадий Онищенко.
Live24 11:42
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
В Крыму с 12 мая могут ввести масочный режим
В Республике Крым с 12 мая могут ввести масочный режим.
Парламентская газета 04:43
Общество
В Подмосковье выявили 150 водителей без пропусков с помощью камер
В Московской области системы фотовидеофиксации за четыре дня выявили 150 водителей без цифровых пропусков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Коммерсантъ 14:41
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Россиянам рассказали, как выявить телефонных мошенников
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин рассказал, как можно распознать телефонного мошенника и отличить его от настоящего оператора банка.
АБН 00:35
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Политика
Гордон призвал Украину отказаться от Донбасса
Украине следует отказаться от притязаний на Донбасс и построить для проукраинских переселенцев несколько городов в Херсонской области.
ФАН 07:02
Гаджеты
Apple презентовала обновленный 13-дюймовый Macbook Pro
Apple презентовала обновленный MacBook Pro, который может похвастаться 13-дюймовым экраном, клавиатурой Magic Keyboard, процессором десятого поколения и вдвое большей емкостью накопителя.
Дни24 12:39
Общество
В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу
Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом еще не было, России до этого далеко.
Известия 10:10
Авто
Индийский авторынок упал до нуля на фоне коронавируса
Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала обвал рынка новых легковых автомобилей в Индии.
AutoNews 09:16
Футбол
France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов
Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM 00:55