с чего всё началось

Средства на промышленные проекты в размере 5 миллиардов рублей выделило Министреству промышленности и торговли правительство РФ, сообщает 4 мая пресс-служба правительства. Средства направлены «Российскому фонду технологического развития».

Общество США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день. 83

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 3,1K

Шоу-бизнес Анатолий Цой тайно сделал пластическую операцию Певца останавливал лишь контракт с Константином Меладзе, в рамках которого участникам группы MBAND были запрещены любые изменения внешности, включая татуировки. 5

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 401

Общество В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 1,3K

Общество Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая В вендинговых аппаратах на станциях столичного метрополитена с 5 мая начнут продавать маски для пассажиров, такие точки продаж организуют на 15 станциях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. 185

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 479

Общество Прогноз по вспышке коронавируса озвучил Онищенко Коронавирус продолжит циркулировать по миру, так же как это делает грипп и другие группы вирусов, заявил в интервью «НСН» экс-главный санврач России Геннадий Онищенко. 4

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Общество В Подмосковье выявили 150 водителей без пропусков с помощью камер В Московской области системы фотовидеофиксации за четыре дня выявили 150 водителей без цифровых пропусков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. 8

Общество Россиянам рассказали, как выявить телефонных мошенников Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин рассказал, как можно распознать телефонного мошенника и отличить его от настоящего оператора банка. 55

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1K

Общество В Латвии потеряли крупный беспилотник Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS. 294

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,3K

Политика Гордон призвал Украину отказаться от Донбасса Украине следует отказаться от притязаний на Донбасс и построить для проукраинских переселенцев несколько городов в Херсонской области.

Гаджеты Apple презентовала обновленный 13-дюймовый Macbook Pro Apple презентовала обновленный MacBook Pro, который может похвастаться 13-дюймовым экраном, клавиатурой Magic Keyboard, процессором десятого поколения и вдвое большей емкостью накопителя. 15