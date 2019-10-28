Омская область в рейтинге регионов по уровню безработицы находится на 63-ей строчке. Только по официальным данным этот показатель в регионе составляет 5,7%, а на поиск работы в среднем уйдет 5 месяцев. Отметим, что для Омской области на 100 вакансий претендуют 178 человек.

Омская область попала в топ-20 регионов с самой высокой безработицей

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