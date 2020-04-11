В ближайшие несколько дней из-за границы домой вернутся около 5 тыс. россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.

5 тысяч россиян вернутся из-за рубежа в ближайшие дни

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