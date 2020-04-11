Общество

АБНАБН5 тысяч россиян вернутся из-за рубежа в ближайшие дни

В ближайшие несколько дней из-за границы домой вернутся около 5 тыс. россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.
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Главные новости к утру 13 апреля

Коммерсантъ00:01

Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни

Известиявчера в 16:33

Возвращение россиян на родину идет полным ходом

Вести.Ruвчера в 17:00

Минкомсвязь: около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни

Говорит Москвавчера в 16:38

Минкомсвязь: около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни

ТАССвчера в 16:36

Минкомсвязь уточнила порядок вывоза россиян из-за рубежа в ближайшие дни

РБКвчера в 20:01

В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа

Газета.Ruвчера в 16:28
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Общество

В Екатеринбург прибыл самолет с медицинскими масками из Китая

РИА Новости 02:54
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Общество

РЖД приостанавливают бесплатные перевозки ветеранов

Из сообщения РЖД: «В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования».
НТВ 02:53
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Здоровье

Алкоголь может вызывать депрессию у людей старше 40 лет

Гепатолог Дебби Шоукросс сказал, что люди старше 40 лет, регулярно пьющие алкоголь, повышают риск получить проблемы с печенью.
Политическая Экспертиза 01:30
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Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
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Происшествия

В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле

После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
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Общество

МВД назвало самые криминальные регионы в России

Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
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Общество

Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32
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Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
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Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
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Хоккей

Жена Ковальчука показала, как тренируется с мужем во время карантина

Жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука Николь показала, как тренируется с супругом во время карантина в связи с коронавирусом.
RT на русском 11 апреля в 05:20
1
Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
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Происшествия

Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500

Коммерсантъ вчера в 03:23
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Происшествия

Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 00:31
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Общество

Василий Уткин разочаровался в государстве

Мир новостей вчера в 08:16
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Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс вчера в 04:43
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Здоровье

Региональные власти приравняли ОРВИ к обнаружению коронавируса

Оперативный штаб обратился к жителям региона не заниматься самолечением при обнаружении признаков простуды и вызывать врача на дом.
Новая Сибирь 03:06
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Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
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Энергетика

Нефть подорожала на решении ОПЕК+ о сокращении добычи

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 4% после решения ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.
Взгляд.ру 01:17
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Здоровье

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
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Футбол

Игроки «Арсенала» отказались от понижения зарплаты

Клуб разработал меры по выходу из ситуации и предложил своим игрокам пойти на снижение зарплат, однако футболисты «ганнерс» отказались принимать условия руководства команды.
ODDS.ru 01:10
Шоу-бизнес

Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия 11 апреля в 16:50
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Общество

В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
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Космос

Ученый рассказал, когда человечество попытается колонизировать Марс

ФАН 00:56
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Происшествия

Четверо калужских больных коронавирусом находятся в реанимации

Весть (Калужская область) 02:26
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
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Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой снова спровоцировала волну критики

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова снова удивила фанатов своим поведением.
7Дней.ру 01:26
Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу

Министерство иностранных дел Чешской Республики 11 апреля отреагировало на уголовное дело, заведенное в России по поводу сносу памятника Ивану Коневу в Праге.
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Общество

Российский академик предсказал пик эпидемии коронавируса в стране

Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато.
Lenta.ru 02:43
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