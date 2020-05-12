Пресс-служба МСП Банка отметила, что меры, принятые властями, позволили поддержать малый и средний бизнес и помочь им накопить запас прочности для восстановления работы после окончания пандемии. Кредитная компания одобрила уже 600 кредитов на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей.

Финансы Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск. 8

Политика Польша считает Россию основной угрозой Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики. 88

Экономика Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. 171

Общество Какие новые выплаты получат семьи с детьми 3. Семьи, где доход на одного человека – ниже прожиточного минимума: в среднем, по 5500 рублей на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно (сумма зависит от величины прожиточного минимума в регионе). 2

Происшествия Челябинский полицейский изнасиловал дубинкой задержанного Как рассказал источник издания, по версии следственных органов, 6 мая сотрудники ППС задержали в Челябинске 42-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. 126

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 173

Общество Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 284

Общество Дмитрий Песков заболел коронавирусом В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом. 65

Шоу-бизнес Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом Влад Соколовский признался в своем Instagram-аккаунте, что заболел коронавирусом, сегодня, 12 мая, и детально описал симптомы и свои действия. 10

Шоу-бизнес Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери По данным Daily Mail, Купер приехал к квартире модели в Нью-Йорке, где она живет сейчас с их общей дочерью Леей, чтобы поздравить с праздником.

Общество Попова назвала обстановку в России «напряженной» Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной. 7

Экономика Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса. 304

Политика Владимир Путин проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней На завтра, 11 мая, запланировано совещание под руководством Президента России Владимира Путина, на котором будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 5,4K

Единоборства Макгрегора рассмешил комментарий Нурмагомедова о победе Гэтжи Боец смешанного стиля Конор Макгрегор в своем микроблоге в Твиттере высмеял комментарий чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова относительно боя Джастина Гэтжи с Тони Фергюсоном.

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 78