Экономика

Долг.рфДолг.рф600 беспроцентных кредитов для предпринимателей одобрил МСП Банк

Пресс-служба МСП Банка отметила, что меры, принятые властями, позволили поддержать малый и средний бизнес и помочь им накопить запас прочности для восстановления работы после окончания пандемии. Кредитная компания одобрила уже 600 кредитов на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей.
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