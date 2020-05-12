Экономика
Долг.рф600 беспроцентных кредитов для предпринимателей одобрил МСП Банк
Пресс-служба МСП Банка отметила, что меры, принятые властями, позволили поддержать малый и средний бизнес и помочь им накопить запас прочности для восстановления работы после окончания пандемии. Кредитная компания одобрила уже 600 кредитов на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей.
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МСП Банк одобрил около 600 беспроцентных кредитов для бизнеса на 1,6 млрд рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 13:56
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Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
Общество
Какие новые выплаты получат семьи с детьми
3. Семьи, где доход на одного человека – ниже прожиточного минимума: в среднем, по 5500 рублей на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно (сумма зависит от величины прожиточного минимума в регионе).
Пенза-Пресс 02:56
Происшествия
Челябинский полицейский изнасиловал дубинкой задержанного
Как рассказал источник издания, по версии следственных органов, 6 мая сотрудники ППС задержали в Челябинске 42-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Московский Комсомолец 09:03
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В Крыму прокомментировали заявление Климкина о возвращении полуострова
Гемпель уточнил, что варианты "возвращения" Крыма – это полный бред. В Крыму прокомментировали заявление Климкина о возвращении полуострова.
Деловое.ТВ 04:31
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
Общество
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
Шоу-бизнес
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Влад Соколовский признался в своем Instagram-аккаунте, что заболел коронавирусом, сегодня, 12 мая, и детально описал симптомы и свои действия.
Ревизор.ру 07:10
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери
По данным Daily Mail, Купер приехал к квартире модели в Нью-Йорке, где она живет сейчас с их общей дочерью Леей, чтобы поздравить с праздником.
RuNews24.ru вчера в 23:55
Общество
Семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет
Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого. В целом такую поддержку получат 27 миллионов российских семей.
Ставропольская правда вчера в 10:49
Общество
Попова назвала обстановку в России «напряженной»
Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru 09:41
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
На сайте posobie16.gosuslugi.ru запущен сервис для оформления выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей.
Газета.Ru 09:21
Экономика
Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
Здоровье
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми.
Московский Комсомолец 04:57
Происшествия
В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
Политика
Владимир Путин проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней
На завтра, 11 мая, запланировано совещание под руководством Президента России Владимира Путина, на котором будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Махачкалинские известия 10 мая в 13:32
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались в пределах 30 долларов
Позитивной динамикой закрылись торги и на Лондонской бирже. Там североморское топливо преодолело отметку в 31 доллар.
РЕН ТВ 03:21
Общество
Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
BFM.ru 06:59
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Единоборства
Макгрегора рассмешил комментарий Нурмагомедова о победе Гэтжи
Боец смешанного стиля Конор Макгрегор в своем микроблоге в Твиттере высмеял комментарий чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова относительно боя Джастина Гэтжи с Тони Фергюсоном.
Московский Комсомолец вчера в 18:51
Наука
К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр
Pravda.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
Общество
Законопроект о «ваучерах» вместо возвратов принят в первом чтении
«Законопроект в целом направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, и направлен на принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого развития экономики», — говорится в заявлении ведомства.
Profi.travel 09:42
Политика
Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках
Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13