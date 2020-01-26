с чего всё началось

В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина около шестисот рыбаков остались отрезанными от берега, после того как по льду прошла трещина. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

600 рыбаков-любителей оказались на льдине у Сахалина

Наука Ученые допустили возможность заражения раком Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.

Спорт Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.

Политика Путин поручил проверить законность приговора Котову 25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Единоборства Украинский боксер укусил соперника во время боя Украинский боксер Иван Редкач укусил американца Дэнни Гарсию во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Происшествия СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Общество В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.

Общество В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.

Общество В Китае начали разработку вакцины от коронавируса В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового типа коронавируса, вызвавшего вспышку пневмонии, унесшей жизни уже 56 человек, сообщает China Daily.

Политика Соловьев ответил Качиньскому на требование от России денег за «оккупацию Польши» Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о компенсации Варшаве от России за ущерб, якобы нанесенный во Вторую мировую войну.