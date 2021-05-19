Еще почти 600 тысяч человек остались без положенных им медикаментов, сообщает РБК со ссылкой на ежегодный доклад Коалиции по готовности к лечению (ITPCru), в котором проанализировала госзакупки необходимых при иммунодефиците препаратов.

С чего всё началось Эксперты заявили о 600 тыс. оставшихся без лечения пациентах с ВИЧ В 2020 году российское государство закупило 505 190 годовых курсов лекарств от ВИЧ (антиретровирусная терапия), что покрывает потребности около 45,7% от всех зарегистрированных больных с ВИЧ-инфекцией и 64% от общего числа состоявших на диспансерном учете. РБК 02:00