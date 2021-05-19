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Общество

600 тысяч россиян с ВИЧ остались без медикаментов

Еще почти 600 тысяч человек остались без положенных им медикаментов, сообщает РБК со ссылкой на ежегодный доклад Коалиции по готовности к лечению (ITPCru), в котором проанализировала госзакупки необходимых при иммунодефиците препаратов.В источнике

С чего всё началось

Эксперты заявили о 600 тыс. оставшихся без лечения пациентах с ВИЧ

В 2020 году российское государство закупило 505 190 годовых курсов лекарств от ВИЧ (антиретровирусная терапия), что покрывает потребности около 45,7% от всех зарегистрированных больных с ВИЧ-инфекцией и 64% от общего числа состоявших на диспансерном учете.
РБК02:00

Подробнее о событии

600 тысяч россиян с ВИЧ остались без медикаментов

Lenta.ru05:08

Исследование: закупленные в 2020 году антиретровирусные препараты покрывают потребности менее половины ВИЧ-инфицированных россиян

Новая газета04:56

Эксперты заявили о 600 тыс. оставшихся без лечения пациентах с ВИЧ

РБК02:00

Эксперты Коалиции по готовности к лечению заявляют о 600 тысячах оставшихся без терапии пациентах с ВИЧ

Эхо Москвы03:03

Эксперты назвали число оставшихся без лечения пациентов с ВИЧ в России

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РИА Новости17 мая в 15:17