Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением ввести трехдневный период, когда простудившийся работник может не оформлять официальный больничный лист и самостоятельно лечиться дома.
Подведомственный Роскомнадзору "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, блокирующей возможность использования подменных телефонных номеров, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные тендера на портале госзакупок.
В случае «вторжения» России на Украину против Москвы будут введены масштабные санкции, однако газовой сферы и газопровода «Северный поток-2» они не коснутся, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse, его цитирует Kurier.