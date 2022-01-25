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60 процентов россиян выступили за отмену Единого государственного экзамена

Больше половины россиян (60 процентов) выступили за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ), пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».
Lenta.ru
Больше всего противников Единого государственного экзамена оказалось на Северном Кавказе — 75%, меньше всего в Москве и Московской области — 55%.
Life.ru
Еще 7% россиян заявили о безразличном отношении к проведению ЕГЭ.
РИА Новости
Банк провел исследование 13-19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
РИА Новости

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