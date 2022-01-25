По словам Китао, мастер-версия ELDEN RING уже отправлена в печать, и прямо сейчас команда FromSoftware занимается патчем первого дня, который позволит разработчикам быть уверенными в том, что вся игра работает именно так, как надо.
Пока что продукт находится на ранней стадии создания и, как заявляется, он будет конкурировать с будущими гарнитурами AR от Meta (ранее Facebook) и Apple, но неясно, будет ли гарнитура Google AR выпущена под маркой Pixel.
Французская постановщица Майвенн, известная по фильму «Полисс», за который получила приз Каннского кинофестиваля, запускает в работу свой новый проект — историческую ленту о знаменитом короле Франции Людовике XV.