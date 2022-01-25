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60 процентов россиян выступили за отмену Единого государственного экзамена

Больше половины россиян (60 процентов) выступили за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ), пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».
Lenta.ru
Больше всего противников Единого государственного экзамена оказалось на Северном Кавказе — 75%, меньше всего в Москве и Московской области — 55%.
Life.ru
По результатам опроса, однозначно поддерживают ЕГЭ только 7 процентов россиян.
Lenta.ru
Исследование проводилось 13-19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ
РЕН ТВ22:48
Опрос банка «Открытие»: 60% россиян выступили за отмену Единого государственного экзамена
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